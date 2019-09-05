Кароль: Усіма своїми рішеннями я пишаюся і живу так, щоб не було соромно

Співачка Тіна Кароль щоранку молиться. Але не до бога, а до себе. Саме ця молитва дає їй сили та внутрішню мотивацію.

А ще артистка почувається щасливою, бо робить те, що любить, і пишається всіма своїми рішеннями.

Про плани, роботу в Америці та секрети "внутрішнього дзена" Тіна поговорила з Дашею Шаповаловою, сидячи на даху одного з хмарочосів Лос-Анджелеса.

Дівчата поговорили в Америці

На запитання, яким чином їй вдається утримувати баланс і все встигати, Кароль відповіла:

"Завдяки молитві. Можна молитися до своєї свідомості, до тіла, до своїх негативних звичок або там відчуттів, наприклад, гордині, злості та гніву. Їх можна відпускати від себе подумки, навіть просто звернення до себе - це і є вже сакральне спілкування зі своїм я".

"Усвідомлення необхідності молитви прийшло до мене 2013-му році, коли у мене був переломний момент в долі. І це допомогло мені не падати духом, зрозуміти, що є сенс життя", - зізналася Тіна.

Молитися собі - головний секрет балансу і сили Тіни

Також Кароль запевнила, що почувається щасливою людиною.

"Я займаюся улюбленою справою. Я не хворію, я знаю, що я все зробила і роблю чесно, не зрадивши нікого, не зраджую своїх принципів, не розбещує уми і не плюю в вічність. Я пишаюся всіма своїми рішеннями і живу так, що мені нема чого соромитися", - заявила Тіна.

Попри те, що співачка не так давно підписала контракт із американським лейблом та зняла там кліп і фотосесію, переїжджати до США вона не збирається.

"Як складеться, так і буде. Я ніколи гучних заяв не роблю. Ми дійсно підписали контракт з лейблом. Ми дійсно випустимо англомовний альбом, ми дійсно будемо його сейлити. Чи збираюся я жити в Америці? Напевно, ні. Попрацювати - так. Мені подобається спілкуватися з музикантами тут, надихатися. Вони дивляться на наші шоу, наші концерти, дивуються, їм дуже подобається. У них не часто зустрічаєш подібного роду контент", - поділилася Тіна.

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