Пригода Тома Круза в Києві. ФОТОЖАБИ

Приїзд голлівудського актора Тома Круза до Києва та його зустріч з президентом Володимиром Зеленським стали топ-темами у ЗМІ 1-го жовтня.

І, як завжди, інтренет-жартівники наробили фотожаб та кумедних постів про пригоди Тома у столиці.

Ізвінітє) Делаем ставки, кто первый сворует этот фотошопчик без тега на автора? Баба і кіт? Опубліковано Sergey Naumovich Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

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Появились еще несколько фотографий со встречи Тома Круза и Владимира Зеленского в Киеве Опубліковано Дмитрієм Коваленком Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Если Том не согласится на секретаря СНБО, надо настаивать на директора Харьковского бронетанкового. Или, чем черт не шутит, Укравтодор. Пусть снимает «Mission: Impossible». С широко закрытыми глазами. Опубліковано Mustafa Nayyem Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

У Вовки Жорка. У Саньки Стіві. У мене Томі Опубліковано Богданом Амосовим Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Фотожаби з соцмереж