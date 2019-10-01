Пригода Тома Круза в Києві. ФОТОЖАБИ

1 жовтня 2019, 17:14

Приїзд голлівудського актора Тома Круза до Києва та його зустріч з президентом Володимиром Зеленським стали топ-темами у ЗМІ 1-го жовтня.

І, як завжди, інтренет-жартівники наробили фотожаб та кумедних постів про пригоди Тома у столиці.

Ізвінітє) Делаем ставки, кто первый сворует этот фотошопчик без тега на автора? Баба і кіт?

Опубліковано Sergey Naumovich Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Вот тут уже не смог удержаться )))

Опубліковано Eugene Kibets Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Перші враження пана Тома.

Опубліковано Иваном Маруничем Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Появились еще несколько фотографий со встречи Тома Круза и Владимира Зеленского в Киеве

Опубліковано Дмитрієм Коваленком Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Опубліковано Юрієм Акулиним Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Если Том не согласится на секретаря СНБО, надо настаивать на директора Харьковского бронетанкового. Или, чем черт не шутит, Укравтодор. Пусть снимает «Mission: Impossible». С широко закрытыми глазами.

Опубліковано Mustafa Nayyem Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

У Вовки Жорка. У Саньки Стіві. У мене Томі

Опубліковано Богданом Амосовим Вівторок, 1 жовтня 2019 р.

Том Круз: відвідав станцію метро Золоті ворота Українські ЗМІ:

Опубліковано Киев Київ Kyiv Понеділок, 30 вересня 2019 р.

 
 

Фотожаби з соцмереж


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