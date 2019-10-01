Пригода Тома Круза в Києві. ФОТОЖАБИ
Приїзд голлівудського актора Тома Круза до Києва та його зустріч з президентом Володимиром Зеленським стали топ-темами у ЗМІ 1-го жовтня.
І, як завжди, інтренет-жартівники наробили фотожаб та кумедних постів про пригоди Тома у столиці.
Ізвінітє) Делаем ставки, кто первый сворует этот фотошопчик без тега на автора? Баба і кіт?Опубліковано Sergey Naumovich Вівторок, 1 жовтня 2019 р.
Вот тут уже не смог удержаться )))Опубліковано Eugene Kibets Вівторок, 1 жовтня 2019 р.
Перші враження пана Тома.Опубліковано Иваном Маруничем Вівторок, 1 жовтня 2019 р.
Появились еще несколько фотографий со встречи Тома Круза и Владимира Зеленского в КиевеОпубліковано Дмитрієм Коваленком Вівторок, 1 жовтня 2019 р.
Опубліковано Юрієм Акулиним Вівторок, 1 жовтня 2019 р.
Если Том не согласится на секретаря СНБО, надо настаивать на директора Харьковского бронетанкового. Или, чем черт не шутит, Укравтодор. Пусть снимает «Mission: Impossible». С широко закрытыми глазами.Опубліковано Mustafa Nayyem Вівторок, 1 жовтня 2019 р.
У Вовки Жорка. У Саньки Стіві. У мене ТоміОпубліковано Богданом Амосовим Вівторок, 1 жовтня 2019 р.
Том Круз: відвідав станцію метро Золоті ворота Українські ЗМІ:Опубліковано Киев Київ Kyiv Понеділок, 30 вересня 2019 р.
Фотожаби з соцмереж