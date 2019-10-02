Онука Ротару з м’ячем між ніг похвалилася ранковими вправами у Нью-Йорку

Онучка співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, схоже, переїхала до Америки.

Адже з середини серпня перебуває у Нью-Йорку і ділиться кадрами свого красивого життя за океаном.

Сніданок на Park Avenue, прогулянка у Сохо, вечірка на Манхеттені або ранковий пілатес у студії, де займаються відом моделі і зірки. Усе це Софія вита ставляє в своєму Instagram.

Інстаграмний сніданок онуки Ротару на Парк Авеню

Софія у SoHo

Такий ось пілатес нині популярний у Нью-Йорку

Соня веде світське життя у Нью-Йорку

А іноді джівчина їздить і до Лос-Анджелеса. Мітить у голлівудські зірки?

Нагадаємо, перед тим, як полетіти до США, Софія відпочивала в Італії та Франції разом зі своїм бойфрендом.

Фото з Instagram