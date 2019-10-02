Онука Ротару з м’ячем між ніг похвалилася ранковими вправами у Нью-Йорку
2 жовтня 2019, 10:22
Онучка співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, схоже, переїхала до Америки.
Адже з середини серпня перебуває у Нью-Йорку і ділиться кадрами свого красивого життя за океаном.
Сніданок на Park Avenue, прогулянка у Сохо, вечірка на Манхеттені або ранковий пілатес у студії, де займаються відом моделі і зірки. Усе це Софія виставляє в своєму Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Morning stretch at @flatironpilates ✨ Thank you Amy, I left feeling strong, toned and inspired ❤️
Нагадаємо, перед тим, як полетіти до США, Софія відпочивала в Італії та Франції разом зі своїм бойфрендом.
Фото з Instagram
Приєднуйтесь до дискусії