Тодоренко в оксамитовому міні пораділа російській телепремії

3 жовтня 2019, 09:53

Телеведуча Регіна Тодоренко отримала російську премію ТЕФІ як найкраща ведуча ранкового телешоу на російському телеканалі "Пятница".

Своєю перемогою Регіна несамовито радіє у мережі, виставляючи фото зі статуеткою в Instagram.

На церемонію, яка відбулася 2-го жовтня у Москві, молода мама прийшла в дуже короткій оксамитовій сукні з пишними атласними рукавами.

 
Тодоренко заходилася радіти російській премії

 
Регіна оголила одразу і ноги, і ключицю з декольте
 
Ведуча виблискувала і сукнею, і статуеткою, і посмішкою
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Мы с @valeria_dergileva уже визуализируем великое будущее. Я не могу передать словами, какие чувства меня переполняют. Теперь буду работать ещё больше, чтобы в следующем году перепрыгнуть саму себя🙏🏻 🥂 Такая телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств обязывает идти вперёд и быть лучшей! 💪🏻 Огромная ответственность ! Всем СПАСИБО #регинатодоренко #регинапутешественница @fridaytv Стиль - @sima_simmi , @alisaboha Mua&hair - @yanabuzychkina Шикарное платье - @da_li_studio

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 2 Окт 2019 в 12:15 PDT

Чоловік Регіни, Влад Топалов дуже емоційно привітав кохану з нагородою.

Нагадаємо, у грудні первістку Тодоренко і Топалова виповниться рік. Після пологів Регіна скинула 18 кілограмів.


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