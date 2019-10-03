Тодоренко в оксамитовому міні пораділа російській телепремії

Телеведуча Регіна Тодоренко отримала російську премію ТЕФІ як найкраща ведуча ранкового телешоу на російському телеканалі "Пятница".

Своєю перемогою Регіна несамовито радіє у мережі, виставляючи фото зі статуеткою в Instagram.

На церемонію, яка відбулася 2-го жовтня у Москві, молода мама прийшла в дуже короткій оксамитовій сукні з пишними атласними рукавами.

Тодоренко заходилася радіти російській премії

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Регіна оголила одразу і ноги, і ключицю з декольте

Ведуча виблискувала і сукнею, і статуеткою, і посмішкою

Чоловік Регіни, Влад Топалов дуже емоційно привітав кохану з нагородою.

Нагадаємо, у грудні первістку Тодоренко і Топалова виповниться рік. Після пологів Регіна скинула 18 кілограмів.