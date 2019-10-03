Тодоренко в оксамитовому міні пораділа російській телепремії
Телеведуча Регіна Тодоренко отримала російську премію ТЕФІ як найкраща ведуча ранкового телешоу на російському телеканалі "Пятница".
Своєю перемогою Регіна несамовито радіє у мережі, виставляючи фото зі статуеткою в Instagram.
На церемонію, яка відбулася 2-го жовтня у Москві, молода мама прийшла в дуже короткій оксамитовій сукні з пишними атласними рукавами.
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Мы с @valeria_dergileva уже визуализируем великое будущее. Я не могу передать словами, какие чувства меня переполняют. Теперь буду работать ещё больше, чтобы в следующем году перепрыгнуть саму себя🙏🏻 🥂 Такая телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств обязывает идти вперёд и быть лучшей! 💪🏻 Огромная ответственность ! Всем СПАСИБО #регинатодоренко #регинапутешественница @fridaytv Стиль - @sima_simmi , @alisaboha Mua&hair - @yanabuzychkina Шикарное платье - @da_li_studio
Чоловік Регіни, Влад Топалов дуже емоційно привітав кохану з нагородою.
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Май лав, май френд, май эврисинг!!!! Ты - крутейшая!!!!! Я тебя поздравляю с этой Большой наградой! #тэфи !!!! Ты её заслужила потом, кровью, нервами, здоровьем и своим безграничным талантом!!!!! Обожаю тебя!!!! #владтопалов #vladtopalov #регинапутешественница🌎🌏🌍 #буднитт #тэфи2019 #пятницасрегиной #пятница
Нагадаємо, у грудні первістку Тодоренко і Топалова виповниться рік. Після пологів Регіна скинула 18 кілограмів.