Осадча з Горбуновим у Парижі заселфилися з вежею-ювіляркою
3 жовтня 2019, 12:00
Зіркове подружжя Катя Осадча і Юрій Горбунов знову поєднали роботу та відпочинок, і цього разу в Парижі.
Причому закоханим пощастило потрапити на ювілей Ейфелевої вежі, на тлі якої вони зробили не одне селфі.
"Мабуть, я так люблю Париж, що за збігом обставин, ми опинилися в день чергового святкування 130-річчя Ейфелевої вежі у Парижі. Її хотіли розібрати, Ейфеля сварили за те, що своїм витвором зіпсував місто, але залишили і тепер не жалкують)" - написала Осадча.
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130 років Ейфелевій вежі!!сьогодні!! #париж #paris #eifeltower
Нагадаємо, Горбунов із Осадчею люблять спонтанні подорожі, як, наприклад, чкурнути до Голландії на шампанське з оселедцем.
Фото з Instagram
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