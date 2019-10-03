Осадча з Горбуновим у Парижі заселфилися з вежею-ювіляркою

Зіркове подружжя Катя Осадча і Юрій Горбунов знову поєднали роботу та відпочинок, і цього разу в Парижі.

Причому закоханим пощастило потрапити на ювілей Ейфелевої вежі, на тлі якої вони зробили не одне селфі.

"Мабуть, я так люблю Париж, що за збігом обставин, ми опинилися в день чергового святкування 130-річчя Ейфелевої вежі у Парижі. Її хотіли розібрати, Ейфеля сварили за те, що своїм витвором зіпсував місто, але залишили і тепер не жалкують)" - написала Осадча.

Катя, Юра та іменинниця Ейфелева вежа

Посмотреть эту публикацию в Instagram 130 років Ейфелевій вежі!!сьогодні!! #париж #paris #eifeltower Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 2 Окт 2019 в 1:11 PDT

"Париж - перше місто в Європі, де я тривалий час жила самостійно. Я пам‘ятаю, як намагалася вивчити французьку, вчила паралельно англійську, доганяла шкільну програму і працювала. Але на той час я була скоріше винятком", - згадала Осадча

Обов'язковий пункт програми - музей д'Орсе

До славнозвісного кабаре закохані теж навідалися

Нагадаємо, Горбунов із Осадчею люблять спонтанні подорожі, як, наприклад, чкурнути до Голландії на шампанське з оселедцем.

Фото з Instagram