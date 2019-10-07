Сердючка і Dolce&Gabbana: Як російська багатійка Амінова 40-річчя в Мілані гуляла

Понеділок, 7 жовтня 2019, 15:19

Минулими вихідними російська бізнесвумен Стелла Амінова гучно відзначала своє 40-річчя у Мілані, у маєтку Дольче і Габбани.

І численних гостей розважала улюблена зірка копоративів та визначних подій багатіїв - Вєрка Сердючка.

У своєму Instagram Амінова виклала відео несамовитих танців під співи Вєри, яка, між іншим нещодавно виступала на весіллі Ніконова-молодшого.

 
Мати 6-х дітей і власниця мультибрендових бутиків дитячого одягу Стелла Амінова влаштувала собі розкішний ювілей у Мілані в маєтку Доменіко Дольче і Стефано Габбани
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Публикация от Stella Aminova (@stellaaminova) 6 Окт 2019 в 12:28 PDT

 
Сердючка, як бачимо, без роботи не сидить 
 
 

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@stellaaminova birthday!!! We love you!! ♥️♥️♥️♥️♥️

Публикация от Guilherme Siqueira (@siqueiragui) 6 Окт 2019 в 12:24 PDT

Фото і відео з Instagram

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