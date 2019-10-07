Сердючка і Dolce&Gabbana: Як російська багатійка Амінова 40-річчя в Мілані гуляла

Минулими вихідними російська бізнесвумен Стелла Амінова гучно відзначала своє 40-річчя у Мілані, у маєтку Дольче і Габбани.

І численних гостей розважала улюблена зірка копоративів та визначних подій багатіїв - Вєрка Сердючка.

У своєму Instagram Амінова виклала відео несамовитих танців під співи Вєри, яка, між іншим нещодавно виступала на весіллі Ніконова-молодшого.

Мати 6-х дітей і власниця мультибрендових бутиків дитячого одягу Стелла Амінова влаштувала собі розкішний ювілей у Мілані в маєтку Доменіко Дольче і Стефано Габбани

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stella Aminova (@stellaaminova) 6 Окт 2019 в 12:28 PDT

Сердючка, як бачимо, без роботи не сидить

Посмотреть эту публикацию в Instagram @stellaaminova birthday!!! We love you!! ♥️♥️♥️♥️♥️ Публикация от Guilherme Siqueira (@siqueiragui) 6 Окт 2019 в 12:24 PDT

Фото і відео з Instagram