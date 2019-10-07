Сердючка і Dolce&Gabbana: Як російська багатійка Амінова 40-річчя в Мілані гуляла
7 жовтня 2019, 15:19
Минулими вихідними російська бізнесвумен Стелла Амінова гучно відзначала своє 40-річчя у Мілані, у маєтку Дольче і Габбани.
І численних гостей розважала улюблена зірка копоративів та визначних подій багатіїв - Вєрка Сердючка.
У своєму Instagram Амінова виклала відео несамовитих танців під співи Вєри, яка, між іншим нещодавно виступала на весіллі Ніконова-молодшого.
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Фото і відео з Instagram
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