Міддлтон в обтислому светрику й кюлотах сходила до музею

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон побувала у лондонському Музеї природознавства. Для свого луку дружина принца Вільяма обрала соковиті осінні барви: сливовий та зелений.

Кетрін відвідала науковий хаб, присвячений дикій природі Великої Британії.

The Duchess of Cambridge, Patron of the @NHM_London, visited the Angela Marmont Centre for UK Biodiversity to hear how it is championing and helping to protect UK wildlife. pic.twitter.com/ermsBXheJF — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 9, 2019

Як повідомляє The Daily Mail, обтислий светрик на герцогині - від Warehouse, і коштує він менше 50 доларів. Штанці-кюлоти Jigsaw також порівняно недорогі, 160 доларів. А от торбинка Міддлтон від Chanel уже вартує 3,7 тисячі.

Unexpected Duchess spotting @NHM_London for one school trip. Kate is at the museum to learn about how they’re investigating and helping to protect all aspects of UK wildlife @KensingtonRoyal pic.twitter.com/4WfF1E34r6 — Rhiannon Mills (@SkyRhiannon) October 9, 2019

Нагадаємо, Кейт нещодавно вкотре приписали вагітність.