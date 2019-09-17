"У мами буде ще одна дівчинка": 4-річна Шарлотта розкрила секрет принца Вільяма й Кейт?

Подейкують, у королівській родині Великої Британії незабаром з'явиться ще одне маля. Герцогиня Кейт Міддлтон, яка за вісім років шлюбу подарувала принцу Вільяму трьох нащадків, буцімто знову при надії.

Про це, як дізналося видання New Idea, оголосила у школі 4-річна принцеса Шарлотта.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily) 5 Вер 2019 р. о 1:52 PDT

"У мами буде ще одна дівчинка", - начебто заявило дівча.

"Одна з помічниць учителів почула, як Шарлотта це каже, і не могла повірити власним вухам - Шарлотта говорила дуже голосно і, здається, була впевнена в тім, що її мама вагітна", - розказало джерело.

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Натяк на те, що 37-річна герцогиня дійсно при надії, вгледіли нещодавно і в її волоссі. Коли Кейт проводжала дочку до школи, то в мережі звернули увагу на світлі пасма в її косах. А в Міддлтон це вже своєрідна традиція - трохи змінювати колір або зачіску на ранніх стадіях вагітності. Може, таким чином вона намагається відволікти широкий загал від змін своєї фігури, поки ще не готова до офіційного оголошення.

Власне, сама Кетрін не приховувала, що їй хотілося би ще одного малюка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Чер 2019 р. о 7:07 PDT

Як відомо, вагітності в Міддлтон протікають непросто, вона щоразу сильно мучиться від токсикозу і навіть неодноразово потрапляла до лікарні. Нагадаємо, молодшій дитині герцогів Кембриджських, принцові Луї 1 рік і 4 місяці.