У кольорі морської хвилі: Міддлтон вигуляла оригінальну сукню з шовку

Четвер, 3 жовтня 2019, 10:21

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон 2-го жовтня поспілкувалися з Ага-ханом IV, духовним лідером мусульманської ісмаїлітсьої нізарітської спільноти у Лондоні.

Цей візит передував офіційній поїздці подружжя до Пакистану, яка відбудеться в жовтні.

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Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 2 Жов 2019 р. о 8:06 PDT

Герцогиня Кейт на зустріч вбралася в шовкову сукню-максі з довгими рукавами та паском. Як пише Harper's Bazaar, це плаття від ARoss Girl x Soler, і коштує воно 556 доларів.

Нагадаємо, двоє старших дітей Кетрін і Вільяма вже ходять до школи. А молодшого, півторарічного Луї подружжя поки ще жодного разу не брало з собою в офіційні поїздки за кордон. 

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