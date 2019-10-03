У кольорі морської хвилі: Міддлтон вигуляла оригінальну сукню з шовку
Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон 2-го жовтня поспілкувалися з Ага-ханом IV, духовним лідером мусульманської ісмаїлітсьої нізарітської спільноти у Лондоні.
Цей візит передував офіційній поїздці подружжя до Пакистану, яка відбудеться в жовтні.
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Герцогиня Кейт на зустріч вбралася в шовкову сукню-максі з довгими рукавами та паском. Як пише Harper's Bazaar, це плаття від ARoss Girl x Soler, і коштує воно 556 доларів.
At the Aga Khan Centre The Duke and Duchess of Cambridge met a range of people from Pakistan, including DJ and Producer @NaughtyBoyMusic, tabla virtuoso @tablashahbaz, flute maestro Muhammad Noman and @Seriouslive's Maha Malik 🇵🇰🇬🇧 pic.twitter.com/4KKGpY4XYQ— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 2, 2019
دی ڈیوک اور ڈچز آف کیمبرج نے آغا خان سینٹر میں پاکستانی کمیونٹی کے قائدین ، برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کاروبار سے متعلق افراد اور پاکستانی نژاد موسیقاروں، فنکاروں اور شیف سے ملاقاتیں کیں۔ pic.twitter.com/RZmpgE2Zfe— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 2, 2019
Нагадаємо, двоє старших дітей Кетрін і Вільяма вже ходять до школи. А молодшого, півторарічного Луї подружжя поки ще жодного разу не брало з собою в офіційні поїздки за кордон.