Гросу представила "мокрий" кліп, на зйомках якого ледь не втопилася
Аліна Гросу ледь не потонула на зйомках кліпу, але чоловік Олександр її врятував.
Відео на пісню "Луна", яке знімали 14 годин, показує самотню дівчину, яка танцює під неоновим світлом місяця у воді.
"Кожен з нас переживав розлуку, розставання, втрати... У такі моменти виникає непереборна потреба поділитися з кимсь про свої переживання. У цьому ролику героїня кліпу виливає душу місяцю, якиц на той момент виявився єдиною підтримкою у важку хвилину", - розповіла співачка.
Зйомки видалися доволі складними, адже Аліні довелося провести багато годин під водою з відкритими очима. Пишні сукні, в яких знімалася співачка, тільки ускладнювали руху в воді.
"В кінці знімального дня я була настільки знесилена, що ледь не потонула, захлинувшись водою. Занурення мого тіла на дно всі сприйняли трюком і продовжували спостерігати, як я лежу і не подаю ознаки життя. Слава Богу, мій чоловік Саша відчув недобре і кинувся рятувати мене", - поділилася Гросу.
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Фото прес-служби