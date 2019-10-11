Брежнєва прилягла біля відомого дизайнера і представила взуття імені себе
Співачка Віра Брежнєва подалася в дизайнери взуття. Разом із італійським брендом Aquazzura вона створила капсульну колекцію, що отримала назву на честь білявки - Very Vera.
Про це Брежнєва та засновник бренду, дизайнер Едгардо Осоріо оголосили у Instagram. А ще співачка вже встигла попозувати в своєму творінні для американського Harper's Bazaar.
"Працювати з такими сильними, креативними жінками, як Віра Брежнєва - це завжди задоволення. Як дизайнеру-чоловіку мені звжди важливо отримувати й жіночу точку зору. Росія - це країна, яка мене надихала завжди, країна, де в мене є прекрасні друзі та дуже віддана клієнтура", - написав Едгардо.
Брежнєва ж поділилася мініфотосесією з Осоріо з Флоренції.
"Ця історія почалася минулого літа )) Засновник бренду Aquazzura Едгардо Осоріо запропонував мені зробити спільну капсульну колекцію. Спочатку ми спілкувалися телефоном, потім я прилетіла до Мілану для знайомства та уточнення деталей. Ми познайомилися в шоурумі та одразу почали творити", - похвалилася артистка.
"До цього в бренду була колаборація з Клавдією Шиффер, тому робити наступну було вдвічі відповідальніше. Спочатку ми шукали форми, підбори, текстури, кольори, потім усе це Едгардо поєднував у ескізах. Було багато узгоджень, вагань і навіть суперечок", - зізналася вона.
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Нагадаємо, Віра Брежнєва підкреслює, що ніколи не була українською співачкою.
Фото з Instagram, зокрема з фотоблогу Брежнєвої