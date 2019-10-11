Брежнєва прилягла біля відомого дизайнера і представила взуття імені себе

Співачка Віра Брежнєва подалася в дизайнери взуття. Разом із італійським брендом Aquazzura вона створила капсульну колекцію, що отримала назву на честь білявки - Very Vera.

Про це Брежнєва та засновник бренду, дизайнер Едгардо Осоріо оголосили у Instagram. А ще співачка вже встигла попозувати в своєму творінні для американського Harper's Bazaar.

Віра Брежнєва та Едгардо Осоріо і колекцію взуття створили, і грайливу фотосесію влаштували

"Працювати з такими сильними, креативними жінками, як Віра Брежнєва - це завжди задоволення. Як дизайнеру-чоловіку мені звжди важливо отримувати й жіночу точку зору. Росія - це країна, яка мене надихала завжди, країна, де в мене є прекрасні друзі та дуже віддана клієнтура", - написав Едгардо.

Це співачка позує для американського глянцю

Брежнєва ж поділилася мініфотосесією з Осоріо з Флоренції.

"Ця історія почалася минулого літа )) Засновник бренду Aquazzura Едгардо Осоріо запропонував мені зробити спільну капсульну колекцію. Спочатку ми спілкувалися телефоном, потім я прилетіла до Мілану для знайомства та уточнення деталей. Ми познайомилися в шоурумі та одразу почали творити", - похвалилася артистка.

"До цього в бренду була колаборація з Клавдією Шиффер, тому робити наступну було вдвічі відповідальніше. Спочатку ми шукали форми, підбори, текстури, кольори, потім усе це Едгардо поєднував у ескізах. Було багато узгоджень, вагань і навіть суперечок", - зізналася вона.

Брежнєва попрацювала з Aquazzura

Брежнєва спеціально літала до Італії

Цікаво, що оце дизайнер їй каже?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Aquazzura Russia (@aquazzurarussia) 7 Окт 2019 в 12:53 PDT

Нагадаємо, Віра Брежнєва підкреслює, що ніколи не була українською співачкою.

Фото з Instagram, зокрема з фотоблогу Брежнєвої