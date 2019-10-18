Ексдружина футболіста Мандзюка оголила циці в кукурудзі. ФОТО

18 жовтня 2019, 15:27

Уже колишня дружина футболіста Віталія Мандзюка Аня Дрига, як і її подружка Ірина Морозюк, полюбляє хвалитися своїм струнким і спортивним тілом у мережі.

Але якщо Морозюк оголюється в Instagram ледь не щодня, то Дрига робить це нечасто і переважно перед камерою професійних фотографів.

Нещодавно Аня показала фото, зроблені у кукурудзі. На них вона, зокрема, топлес.

 
Анна попозувала у кукурудзяному полі
 
Осінні фотосесії бувають і такі
 
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Публикация от Катрин Олейник | Фотограф Киев (@katrin_oleynik_ph) 10 Окт 2019 в 7:40 PDT

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Наш красивый #backstage 🌽 с Катюшей @katrin_oleynik_ph 📸❤️ #photoshoot #photographer #ukrainianbeauty

Публикация от Аня Мандзюк💃 (@aantik) 1 Окт 2019 в 7:11 PDT

Нагадаємо, Іра Морозюк і Аня екс-Мандзюк не лише ходять разом по клубах, а й тренуються та б'ються в купальниках.

Фото з Instagram

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