Ексдружина футболіста Мандзюка оголила циці в кукурудзі. ФОТО
18 жовтня 2019, 15:27
Уже колишня дружина футболіста Віталія Мандзюка Аня Дрига, як і її подружка Ірина Морозюк, полюбляє хвалитися своїм струнким і спортивним тілом у мережі.
Але якщо Морозюк оголюється в Instagram ледь не щодня, то Дрига робить це нечасто і переважно перед камерою професійних фотографів.
Нещодавно Аня показала фото, зроблені у кукурудзі. На них вона, зокрема, топлес.
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Наш красивый #backstage 🌽 с Катюшей @katrin_oleynik_ph 📸❤️ #photoshoot #photographer #ukrainianbeauty
Нагадаємо, Іра Морозюк і Аня екс-Мандзюк не лише ходять разом по клубах, а й тренуються та б'ються в купальниках.
Фото з Instagram
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