Жінка футболіста Мандзюка оголила циці в кукурудзі. ФОТО
П'ятниця, 18 жовтня 2019, 15:27
Дружина футболіста Віталія Мандзюка Аня, як і її подружка Ірина Морозюк, полюбляє хвалитися своїм струнким і спортивним тілом у мережі.
Але якщо Морозюк оголюється в Instagram ледь не щодня, то Мандзюк робить це нечасто і переважно перед камерою професійних фотографів.
Нещодавно Аня показала фото, зроблені у кукурудзі. На них вона, зокрема, топлес.
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Наш красивый #backstage 🌽 с Катюшей @katrin_oleynik_ph 📸❤️ #photoshoot #photographer #ukrainianbeauty
Нагадаємо, Іра Морозюк і Аня Мандзюк не лише ходять разом по клубах, а й тренуються та б'ються в купальниках.
Фото з Instagram
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