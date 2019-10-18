Дружина футболіста Віталія Мандзюка Аня, як і її подружка Ірина Морозюк, полюбляє хвалитися своїм струнким і спортивним тілом у мережі.

Але якщо Морозюк оголюється в Instagram ледь не щодня, то Мандзюк робить це нечасто і переважно перед камерою професійних фотографів.

Нещодавно Аня показала фото, зроблені у кукурудзі. На них вона, зокрема, топлес.

Анна Мандзюк попозувала у кукурудзяному полі

Осінні фотосесії бувають і такі

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катрин Олейник | Фотограф Киев (@katrin_oleynik_ph) 10 Окт 2019 в 7:40 PDT

Нагадаємо, Іра Морозюк і Аня Мандзюк не лише ходять разом по клубах, а й тренуються та б'ються в купальниках.

Фото з Instagram