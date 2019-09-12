Морозюк у спідньому та з губами на циці зібралася писати книгу

Дружина футболіста Миколи Морозюка Ірина вирішила, шо дизайну одягу та спорту їй замало.

У мережі Іра постійно пише про стосунки чоловіка й жінки і роздає поради, а тепер вона зібралася писати про це цілу книжку.

"Знаю, що ви чекаєте першу главу книги моєї, і ви обов'язково її отримаєте. Але трошки пізніше! Зараз я максимально зайнята підготовкою до показу в Мілані)" - заспокоїла своїх фолловерів Морозюк.

Також 30-річна Морозюк похвалилася новим тату у вигляді поцілунку на циці

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А перед тим, як оголосити майбутню книгу, Іра скромно написала про свій особливий розум, інтуїцію та логіку.

Нагадаємо, нещодавно Ірина святкувала своє 30-річчя в Одесі з подружками і піротехнікою.

Фото з Instagram