Огнєвіч у червоному ліфчику наробила селфі без мейкапу
Співачка Злата Огнєвіч стає все більше розкутою та відвертою. Це, перш за все, помітно у її Instagram.
Днями зірка виклала ніжне фото, на якому вона в пуантах та мереживному спідньому лежить на ліжку.
А на вихідних Злата запостила кілька ранкових селфі без макіяжу.
До речі, минулий тиждень співачка з мамою та сестрою провела у Барселоні, як раз під час протестів. Але Златі вдалося вчасно і без проблем повернутися до України.
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Барселона, до зустрічі ✈️ Я вдома. Все клас, ми встигли вилетіти!!! Хоча, інші рейси- відміняли, сутички набувають обертів! 🔥 Сама революція була поруч, але з нашою не можна порівняти, та й не треба...Сподіваюся, що у нас все було недарма і надіюся, в Іспанії обійдеться без Небесної сотні 🙌🏾 #zlataognevich #златаогневич #tibidabo #bcn #барселона #испания #instatravel
Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч ділилася власним рецептом проти осінньої хандри.
Фото з Instagram