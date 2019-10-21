Огнєвіч у червоному ліфчику наробила селфі без мейкапу

Співачка Злата Огнєвіч стає все більше розкутою та відвертою. Це, перш за все, помітно у її Instagram.

Днями зірка виклала ніжне фото, на якому вона в пуантах та мереживному спідньому лежить на ліжку.

А на вихідних Злата запостила кілька ранкових селфі без макіяжу.

Огнєвіч усе частіше спокушає у мережі

Злата не боїться показувати себе природну

До речі, минулий тиждень співачка з мамою та сестрою провела у Барселоні, як раз під час протестів. Але Златі вдалося вчасно і без проблем повернутися до України.

Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч ділилася власним рецептом проти осінньої хандри.

Фото з Instagram