Осіннє мімімі: як Осадча з синочком у листі валялася
Понеділок, 21 жовтня 2019, 12:46
Цьогорічна осінь виявилася дуже сприятливою для численних фото на тлі жовтогарячої природи.
Стрічка соцмереж рясніє яскравими кадрами, і серед них опинилися світлини телеведучої Катерини Осадчої з молодшим сином Іваном.
Минулими вихідними Катя повалялася зі своїм малюком у жовтому осінньому листі і зробила кілька милих світлин. Але обличчя сина ведуча, як і завжди, приховала.
Нагадаємо, не так давно Осадча з Горбуновим селфилися у Парижі.
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