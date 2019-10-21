Осіннє мімімі: як Осадча з синочком у листі валялася

Цьогорічна осінь виявилася дуже сприятливою для численних фото на тлі жовтогарячої природи.

Стрічка соцмереж рясніє яскравими кадрами, і серед них опинилися світлини телеведучої Катерини Осадчої з молодшим сином Іваном.

Минулими вихідними Катя повалялася зі своїм малюком у жовтому осінньому листі і зробила кілька милих світлин. Але обличчя сина ведуча, як і завжди, приховала.

"Коли в дитинстві не навалявся в листі, то є ще один шанс зі своїми дітьми", - написала Осадча

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Старшому сину Каті вже 17, а молодшому Івасику два з половиною

Нагадаємо, не так давно Осадча з Горбуновим селфилися у Парижі.