Осіннє мімімі: як Осадча з синочком у листі валялася

Понеділок, 21 жовтня 2019, 12:46

Цьогорічна осінь виявилася дуже сприятливою для численних фото на тлі жовтогарячої природи.

Стрічка соцмереж рясніє яскравими кадрами, і серед них опинилися світлини телеведучої Катерини Осадчої з молодшим сином Іваном.

Минулими вихідними Катя повалялася зі своїм малюком у жовтому осінньому листі і зробила кілька милих світлин. Але обличчя сина ведуча, як і завжди, приховала.

 
"Коли в дитинстві не навалявся в листі, то є ще один шанс зі своїми дітьми", - написала Осадча
 
До слова, торік Катерина теж раділа бабиному літу і постила фото
 
Старшому сину Каті вже 17, а молодшому Івасику два з половиною
 

Нагадаємо, не так давно Осадча з Горбуновим селфилися у Парижі. 

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