Добкіна замилувала мережу світлинами з сином-іменинником у джинсах
Вівторок, 22 жовтня 2019, 10:41
Рік тому 22-го жовтня дочка ексгубернатора Харківщини Михайла Добкіна, Алла народила первістка.
Син Марк з'явився на світ у Відні, де його матуся провела останні тижні вагітності.
Сьогодні, коли хлопчику виповнився рік, Добкіна виклала фото з ним у Instagram.
"Наш великий маленькій Маркуша. Він зробив нас щасливішими, сильнішими, м'якішими. Шалено любимо з татом", - підписала Алла фото з синочком.
Нагадаємо, нещодавно Аллі виповнилося 26 і з цієї нагоди вона згадала всі свої дитячі комплекси.
Фото з Instagram
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