Добкіна замилувала мережу світлинами з сином-іменинником у джинсах

Рік тому 22-го жовтня дочка ексгубернатора Харківщини Михайла Добкіна, Алла народила первістка.

Син Марк з'явився на світ у Відні, де його матуся провела останні тижні вагітності.

Сьогодні, коли хлопчику виповнився рік, Добкіна виклала фото з ним у Instagram.

"Наш великий маленькій Маркуша. Він зробив нас щасливішими, сильнішими, м'якішими. Шалено любимо з татом", - підписала Алла фото з синочком.

Добкіна народжувала сина під епідуральною анестезією

Нагадаємо, нещодавно Аллі виповнилося 26 і з цієї нагоди вона згадала всі свої дитячі комплекси.

Фото з Instagram