Байкова показалася без трусів на золотому унітазі та вигуляла тризуб у Нью-Йорку
22 жовтня 2019, 18:11
Модель Аліна Байкова полюбляє епатувати підписників у мережі неординарними, а іноді і досить відвертими світлинами себе коханої.
Тому її фото зі знятими трусиками на золотому унітазі та з газетою в руках, вочевидь, нікого особливо не здивувало.
А от кадри, на яких Аліна з тризубом на кепці гуляє Центральним парком Нью-Йорка прийшлися до смаку багатьом.
Нагадаємо, не так давно на одному світському івенті Байкова заінтригувала дуже відвертою сукнею.
Фото з Instagram
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