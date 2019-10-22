Байкова показалася без трусів на золотому унітазі та вигуляла тризуб у Нью-Йорку

Модель Аліна Байкова полюбляє епатувати підписників у мережі неординарними, а іноді і досить відвертими світлинами себе коханої.

Тому її фото зі знятими трусиками на золотому унітазі та з газетою в руках, вочевидь, нікого особливо не здивувало.

А от кадри, на яких Аліна з тризубом на кепці гуляє Центральним парком Нью-Йорка прийшлися до смаку багатьом.

Цей унітаз насправді є витвором італійського митця Мауріціо Каттелана і має назву "Америка". Його можна побачити у музеї Гуггенхайма. Унітаз зроблений з чистого золота і повністю функціональний

Аліна у патріотичній кепочці прогулялася Нью-Йорком

Нагадаємо, не так давно на одному світському івенті Байкова заінтригувала дуже відвертою сукнею.

Фото з Instagram