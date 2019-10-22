Полякова витрачає тисячі євро на костюми та не вміє заощаджувати

Співачка Оля Полякова не економить на сценічних костюмах, тому і квитки на її шоу недешеві.

До того ж, зірка взагалі не вміє заощаджувати, а всі зароблені гроші продовжує вкладати у розбудову свого маєтку.

Про це вона розказала в ефірі програми "Ранок з Україною".

"Сценічні костюми з мого шоу коштують понад 100 тисяч євро – це лише мої, без балету. У нас дуже дороге шоу, тому люди іноді нарікають, що дорогі квитки. Але розумієте, ми таке привозимо у різні міста України, що люди такого ще ніколи не бачили: і коні, і всі декорації – це все ми перевозимо фурами, а це дорого коштує", - зауважила Оля.

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Оліни костюми для шоу коштують понад 100 тисяч євро

"Заощаджувати я не вмію, але, якщо чесно, мені нема коли і куди витрачати гроші. Тому що я з літака стрибаю в машину, а з машини – в літак. Так і живу", - запевнила вона.

"Зараз я займаюся будівництвом. Тільки добудувала дачу і працюємо над лазнею. А ви ж знаєте, що таке будівництво – береш гроші й передаєш в інші руки. Тож гроші бачиш тільки в чужих руках", - зізналася Полякова.

До слова, вже у суботу 26-го жовтня в Києві відбудеться концерт Полякової

Фото з Instagram