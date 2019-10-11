Полякова зізналася, що була коханкою чужого чоловіка

Співачка Оля Полякова, яка нещодавно відсвяткувала 15-ту річницю шлюбу зі своїм чоловіком Вадимом, зізналася, що почалася їхня лав-сторі непросто. Красуня-білявка деякий час побула третьою в любовному трикутнику.

Про це Оля розказала в програмі "Зірковий шлях".

"Так, я була коханкою свого чоловіка. Недовго, бо він дуже рішучий, він не став мучити ні одну, ні другу, розумієте, він це коло перервав, і все", - пояснила Полякова.

"Але я пережила цю історію, я знаю, що це таке, я розумію цю жінку, я розумію її горе, і трикутник - це неприємно, не те, що неприємно, це трагічна ситуація, і я раджу в ньому не жити, я раджу його перервати в якийсь бік, або в один, або в інший", - закликала співачка.

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Оля зізналася, що вже й не памятає чоловіків, які були в її житті до появи Вадима.

Оля Полякова не приховує, що була "розлучницею"

"Чесно скажу, я нічого не пам’ятаю до свого життя з моїм чоловіком. По-перше, це було давно, я вже запам’ятовала, а по-друге, в мене настільки змінилося з ним життя, його якість, яскравість, наповненість, що я те все не пам’ятаю, щось там було, якісь любові. Чесно, тоді мені здавалося, що це трагедія і це більше не буде ніколи, і все, кінець моєму життю жіночому, але зараз я навіть не пам’ятаю тих імен", - сказала вона.

"... Ми дуже змінилися з ним, життя нас дуже поміняло, і це добре, тому що в тій моделі це було б теж неможливо. Тому єдине, що не змінилося в моєму чоловікові, це, що він завжди на моєму боці, завжди мене підтримує, всі погані, я прекрасна, навіть, якщо я не права, а я не права буваю так часто. Ніколи мене не критикує, і це щастя, що ми зустрілися, це правда", - запевнила Оля

Зі слів Полякової, її обранець пізно став батьком, тож для дочок, Маші та Аліси він зараз "мама-тато".

"Він дуже багато працював у своєму житті, він сьогодні працює набагато менше, він займається дітьми, сім'єю... Ми помінялися місцями трохи, але якби це було по-іншому, це було би неможливо, в мене уже не було б сім'ї, розумієте? Лише в такому вигляді це можливо", - поділилася вона.

Нагадаємо, Оля жартує, що навмисне розорила чоловіка-мільйонера. Співачка давно мріє народити коханому ще й сина.

Фото з Instagram Полякової