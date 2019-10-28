Дівчина-осінь: донька Полякової замилувала романтичною фотосесією

Старша донька співачки Олі Полякової Марія, котра цього літа побувала у модельному таборі, завзято реалізує здобути знання на практиці.

14-річна дівчина романтично попозувала на тлі осені, своєї улюбленої пори року.

Маша Полякова перед камерою поміркувала, вочевидь, про щось романтичне

Як зазначила Маша у Instagram, вона любить осінь "за її сумну теплоту".

Дівчина в мережі поділилася осінньою фотосесією

"Будь із тим, із ким не страшно сходити з розуму" ("Будь с тем с кем не страшно сходить с сума"), - поділилася загадковим статусом донька співачки.

Маші 14, вона - Instagram-інфлуенсер та модель

Які ямочки!

Нагадаємо, нещодавно Маша оголосила, що зіркова мама називає її дурепою, бо вона не ставить розділових знаків у своїх постах.

Фото з Instagram, з фотоблогу Маші Полякової