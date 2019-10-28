Дівчина-осінь: донька Полякової замилувала романтичною фотосесією
28 жовтня 2019, 11:30
Старша донька співачки Олі Полякової Марія, котра цього літа побувала у модельному таборі, завзято реалізує здобути знання на практиці.
14-річна дівчина романтично попозувала на тлі осені, своєї улюбленої пори року.
Як зазначила Маша у Instagram, вона любить осінь "за її сумну теплоту".
"Будь із тим, із ким не страшно сходити з розуму" ("Будь с тем с кем не страшно сходить с сума"), - поділилася загадковим статусом донька співачки.
Нагадаємо, нещодавно Маша оголосила, що зіркова мама називає її дурепою, бо вона не ставить розділових знаків у своїх постах.
Фото з Instagram, з фотоблогу Маші Полякової
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