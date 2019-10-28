Дочка Горової похвалилася новим тату між грудей. ФОТО

22-річна донька продюсерки Ірини Горової, Наталя похвалилася черговим тату.

Дівчина, яка вже розмалювала частину свого тіла, зробила напис у пікантному місці – між грудей.

Тепер там у Наталі набите миле слівце Naïve, тобто наївна.

Горова-молодша, схоже, не збирається зупинятися

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"Естетичне задоволення – дивитися на тіло в татуюваннях", - зазначила Наталя.

У Наталі на тілі ще багато місця для нових малюнків

Нагадаємо, Горова полюбляє виставляти фото в купальниках разом із дочкою, демонструючи свою гарну фізичну форму.

Фото з Instagram