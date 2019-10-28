Дочка Горової похвалилася новим тату між грудей. ФОТО
28 жовтня 2019, 13:30
22-річна донька продюсерки Ірини Горової, Наталя похвалилася черговим тату.
Дівчина, яка вже розмалювала частину свого тіла, зробила напис у пікантному місці – між грудей.
Тепер там у Наталі набите миле слівце Naïve, тобто наївна.
"Естетичне задоволення – дивитися на тіло в татуюваннях", - зазначила Наталя.
Нагадаємо, Горова полюбляє виставляти фото в купальниках разом із дочкою, демонструючи свою гарну фізичну форму.
Фото з Instagram
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