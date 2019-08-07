"Цукерочка" Горова в купальнику засвітилася на відпочинку зі своїм щастям

Продюсерка Ірина Горова насолоджується кінцем літа на турецькому курорті в товаристві свого щастя: дочки Наталії та сина Андрійка.

Себе у купальнику скромна ексдружина Потапа, яка цієї весни добряче схудла, чогось не показує. На щастя, замість неї це зробила доця.

41-річна Горова з дітьми відпочиває в Туреччині

"Люблю тебе дуже! Ти так заслужила на цей відпочинок! Моя цукерочка", - підписала фото з гарною мамусею Наталя.

"Щастя", - підписала фото діточок Ірина

Свої фото дівчина теж охоче постить. Можна побачити, що від Горової вона успадкувала не лише хорошу фігуру, а й любов до татуювань.

22-річна Наталія Горова

Дочка продюсерки засвітила фігурку в купальнику і вже чималу колекцію тату

Як відомо, Наташа - дочка Ірини від першого шлюбу, а Андрійко - від другого, з Олексієм Потапенком.

А цей знімок Горових зроблено рік тому. Помічаєте різницю?

Нагадаємо, про розлучення експодружжя оголосило в 2016-му році, але насправді Ірина та Потап розійшлися значно раніше. Нині вони дружать та співпрацюють, а на весіллі Олексія з Настею Каменських Горова прийшла з кавалером, іще й привселюдно цілувалася.

Фото з Instagram