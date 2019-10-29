"Мій хлопець лох": Дорофеєва присмокталася до Дантеса в кліпі у стилі "нульових". ВІДЕО

Гурт "Время и Стекло" випустив запальний кліп ні пісню "Лох", "ожививши" в ньому впізнавані тренди 2000-х років. Авторкою цього яскравого музичного флешбеку стала Таню Муіньо.

Олексій Завгородній aka Позитив і Надя Дорофеєва зіграли в відео по кілька ролей.

"Время и стекло" випустили кліп у стилі "нульових"

Співак побув, зокрема, манірним стилістом у салоні краси та зухвалим "бед боєм" на Феррарі. А зваблива Надя станцювала на барній стійці, а ще пристрасно поцілувалася в авті зі своїм законним чоловіком Володимиром Дантесом.

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У Вови дуже змістовна роль!

"Мій улюблений образ у кліпі - білявка в нічному клубі. Якби я зараз повернулася у нульові, виглядала би саме так", - зізналася Дорофеєва, хоча й пожалілася на накладні нігті, які в неї відклеювалися кожні 15 хвилин.

Може, хлопець у Наді і лох, зате чоловік - нічогенький

"Лише нещодавно думав, що треба повертати кліпи 2000-х у наші реалії - і ось "Лох" та олдскульщина, за котрою ми всі сумували! Для мене це, мабуть, рекордна кількість образів у кліпі. Ще й настільки різних та химерних. Я так вжився в своїх персонажів, якийсь час не міг вийти з образів!", - оголосив Позитив.

Позитив у образі гламурного стиліста

Дорофеєва танцювала на барній стійці

І втомилася

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Нагадаємо, Дантес, якому в кпіпі, мабуть, дісталася найприємніша роль, нещодавно дебютував із сольним проєктом та кліпом на пісню про 30-річних, написану для нього Jerry Heil.

Фото прес-служби, відео з YouTube