Шевченко привітав свого первістка з 15-річчям милим ФОТО
30 жовтня 2019, 13:00
Футболіст Андрій Шевченко, як відомо, не лише головний тренер української збірної, а й люблячий батько 4-х синів, найстаршому з яких 29-го жовтня виповнилося 15.
З цієї нагоди спортсмен запостив дитяче фото з іменинником та мило його привітав у своєму Instagram.
"З Днем народження, мій первісток Джордан. Я так тебе люблю!", - написав Шевченко.
Нагадаємо, всього у Шевченка та його дружини Крістен Пазік четверо синів: Джордан, Крістіан, Александр та Райдер-Габріель.
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