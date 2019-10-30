Шевченко привітав свого первістка з 15-річчям милим ФОТО

Середа, 30 жовтня 2019, 13:00

Футболіст Андрій Шевченко, як відомо, не лише головний тренер української збірної, а й люблячий батько 4-х синів, найстаршому з яких 29-го жовтня виповнилося 15.

З цієї нагоди спортсмен запостив дитяче фото з іменинником та мило його привітав у своєму Instagram.

"З Днем народження, мій первісток Джордан. Я так тебе люблю!", - написав Шевченко.

 
Татко Андрій показав свого первістка Джордана зовсім маленьким
 
Та вже 15-річним 

Нагадаємо, всього у Шевченка та його дружини Крістен Пазік четверо синівДжордан, Крістіан, Александр та Райдер-Габріель.

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