Та помацай вже: мережу насмішило фото Арахамії з рукою "на грудях" колеги

30 жовтня 2019, 16:29

Слідом за депутатом Богданом Яременком, якого зловили на "провокаційній" переписці з повією, у мережі почали кепкувати з фото Давида Арахамії з колегою Ольгою Савченко.

Фотокореспондент Ян Доброносов зловив вдалий кадр, на якому Арахамія нібито мацає за груди колегу по фракції.

У коментарях під фото користувачі змагаються у дотепності.


"Ось так беру я того поліграфа", - пишуть під фото.

А деякі жартівники вже і фотожаби зробили.

Нагадаємо, нещодавно Арахамія став батьком ушосте.


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