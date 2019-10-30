Та помацай вже: мережу насмішило фото Арахамії з рукою "на грудях" колеги

Слідом за депутатом Богданом Яременком, якого зловили на "провокаційній" переписці з повією, у мережі почали кепкувати з фото Давида Арахамії з колегою Ольгою Савченко.

Фотокореспондент Ян Доброносов зловив вдалий кадр, на якому Арахамія нібито мацає за груди колегу по фракції.

У коментарях під фото користувачі змагаються у дотепності.

"Ось так беру я того поліграфа", - пишуть під фото.

А деякі жартівники вже і фотожаби зробили.

Нагадаємо, нещодавно Арахамія став батьком ушосте.