Та помацай вже: мережу насмішило фото Арахамії з рукою "на грудях" колеги
Середа, 30 жовтня 2019, 16:29
Слідом за депутатом Богданом Яременком, якого зловили на "провокаційній" переписці з повією, у мережі почали кепкувати з фото Давида Арахамії з колегою Ольгою Савченко.
Фотокореспондент Ян Доброносов зловив вдалий кадр, на якому Арахамія нібито мацає за груди колегу по фракції.
У коментарях під фото користувачі змагаються у дотепності.
"Ось так беру я того поліграфа", - пишуть під фото.
А деякі жартівники вже і фотожаби зробили.
Нагадаємо, нещодавно Арахамія став батьком ушосте.
Приєднуйтесь до дискусії