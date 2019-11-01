Камалія похвалилася своїми злими феями та апельсиновим декольте до пупа

Співачка Камалія, на відміну від своєї колеги Ірини Федишин, не бачить у Хелловіні нічого страшного і "несвятого".

Камалія сприймає це свято просто як бал-маскарад. Тому і дочок Мірабеллу і Арабеллу вбрала у костюми злих фей без страху потрапити під вплив диявола.

Артистка похвалилася своїми красунями у мережі та попросила підписників не писати їй всіляку маячню щодо сатани.

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Камалія влаштувала дівчаткам справжнє костюмоване свято

І не побоялася вбрати дочку у костюм злої феї Малефісенти

А ще раніше Камалія у мережі похизувалася собою у яскравому костюмі з дуже відвертим декольте.

Фото зроблене у співачки вдома

Нагадаємо, нещодавно Камалія публічно порівняла нефотошоплене фото себе з відредагованим.

Фото з соцмереж