Камалія похвалилася своїми злими феями та апельсиновим декольте до пупа
1 листопада 2019, 16:24
Співачка Камалія, на відміну від своєї колеги Ірини Федишин, не бачить у Хелловіні нічого страшного і "несвятого".
Камалія сприймає це свято просто як бал-маскарад. Тому і дочок Мірабеллу і Арабеллу вбрала у костюми злих фей без страху потрапити під вплив диявола.
Артистка похвалилася своїми красунями у мережі та попросила підписників не писати їй всіляку маячню щодо сатани.
А ще раніше Камалія у мережі похизувалася собою у яскравому костюмі з дуже відвертим декольте.
Нагадаємо, нещодавно Камалія публічно порівняла нефотошоплене фото себе з відредагованим.
Фото з соцмереж
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