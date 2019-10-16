Фотошоп геть: Камалія показала своє нередаговане фото для глянцю
Середа, 16 жовтня 2019, 13:45
Співачка Камалія, яка нещодавно, разом із чоловіком та доньками, прикрасила собою обкладинку Viva!, не стала приховувати, що сімейну світлину "покращували".
Зірці це навіть здалося надмірним, і вона вирішила показати шанувальникам і оригінальний знімок.
"... Мене так відфотошопили, що я подумала, що Захур пішов до іншої", - пожартувала Камалія у Facebook.
"Обкладинка свіжого номеру VIVA без усяких написів та фотошопу", - запевнила запевнила вона.
Нагадаємо, чоловік артистки, бізнесмен Мохаммад Захур нещодавно зіграв камео-роль у кліпі, де до неї залицялися красунчики-ковбої.
Фото з Facebook Камалії
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