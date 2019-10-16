Фотошоп геть: Камалія показала своє нередаговане фото для глянцю

Співачка Камалія, яка нещодавно, разом із чоловіком та доньками, прикрасила собою обкладинку Viva!, не стала приховувати, що сімейну світлину "покращували".

Зірці це навіть здалося надмірним, і вона вирішила показати шанувальникам і оригінальний знімок.

Такий вигляд має обкладинку журналу з Камалією та її рідними

"... Мене так відфотошопили, що я подумала, що Захур пішов до іншої", - пожартувала Камалія у Facebook.

"Обкладинка свіжого номеру VIVA без усяких написів та фотошопу", - запевнила запевнила вона.

А це - "живе" фото. Яке вам більше до вподоби?

Нагадаємо, чоловік артистки, бізнесмен Мохаммад Захур нещодавно зіграв камео-роль у кліпі, де до неї залицялися красунчики-ковбої.

Фото з Facebook Камалії