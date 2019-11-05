"Вірте в кохання": як романтичний Павлік молоду наречену з річницею вітав

Співак Віктор Павлік та його наречена Катерина Репяхова відсвяткували четверту річницю свого роману.

Із цього приводу 53-річний артист порадував свою юну музу букетом троянд, яким вона похвалилася в соцмережі.

У романтичному дописі Катя, в якої з Віктором Франковичем 28 років різниці, згадала, як усе починалося.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Repyakhova Ekaterina (@repyahovakate) 4 Ноя 2019 в 7:50 PST

"Чотири роки тому вищі сили сказали мені купити квиток на потяг до Миколаєва та поїхати на концерт до улюбленого артиста. Я придбала величезний букет квітів та прийшла на концерт, а потім ми зустрілися в одному готелі випадково, а далі ви самі знаєте...)", - поділилася Репяхова, яка відбила Павліка в дружини.

"Якби це не сталося зі мною, я би гадала, що таке буває лише у фільмах. Вірте в долю. Вірте в кохання. Вірте в себе. Нам сьогодні 4", - підсумувала дівчина.

Нагадаємо, зі слів ексдружини Віктора Франковича, Лариси, він зраджував її й до появи Катерини. На Репяхову ж артист за рік залицянь витратив 200 тисяч гривень.