"Вірте в кохання": як романтичний Павлік молоду наречену з річницею вітав
Співак Віктор Павлік та його наречена Катерина Репяхова відсвяткували четверту річницю свого роману.
Із цього приводу 53-річний артист порадував свою юну музу букетом троянд, яким вона похвалилася в соцмережі.
У романтичному дописі Катя, в якої з Віктором Франковичем 28 років різниці, згадала, як усе починалося.
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"Чотири роки тому вищі сили сказали мені купити квиток на потяг до Миколаєва та поїхати на концерт до улюбленого артиста. Я придбала величезний букет квітів та прийшла на концерт, а потім ми зустрілися в одному готелі випадково, а далі ви самі знаєте...)", - поділилася Репяхова, яка відбила Павліка в дружини.
"Якби це не сталося зі мною, я би гадала, що таке буває лише у фільмах. Вірте в долю. Вірте в кохання. Вірте в себе. Нам сьогодні 4", - підсумувала дівчина.
Нагадаємо, зі слів ексдружини Віктора Франковича, Лариси, він зраджував її й до появи Катерини. На Репяхову ж артист за рік залицянь витратив 200 тисяч гривень.