Павлік про молоду кохану: Боюся, що колись вона знайде собі 18-річного Шварценеггера
53-річний Віктор Павлік зізнався, чого більше за все боїться у стосунках із 25-річною коханою Катериною Репяховою.
Як виявилося, артист переживає, що колись Катя захоче знайти собі когось молодшого за нього. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна".
"Через шість років мені буде шістдесят, а ще потім через десять – сімдесят, а Каті на той момент буде тільки сорок. Тільки з цього приводу у мене є страх – а раз, завтра Амур вистрілить стрілою, і вона знайде собі якогось вісімнадцятирічного Шварценеггера", – зазначив Павлік.
Катерина ж, у свою чергу, не квапиться з весіллям та не підтримує страхи Віктора.
"Ми не поспішаємо, адже тільки-но пережили розлучення, потім весь цей галас. Сьогодні наша мета – квартира, а весілля, що воно дасть?", – розмірковує Репяхова.
"Все в житті відносно. Якщо б я жила з двадцятирічним хлопцем або тридцятирічним – немає жодної гарантії, що ми б не розійшлися. Я не бачу абсолютно ніякої різниці між молодим чоловіком і Віктором", - запевнила Катерина.
Репяхова також не переймається минулим Павліка та трьома його шлюбами.
"Я не вірю, що від хороших дружин йдуть, що від коханих йдуть – не вірю. Тому, звичайно, я працюю над собою, щоб завжди бути цікавою Віктору. Він знає, що я самодостатня, що можу сама за себе постояти, і якщо завтра щось відбудеться – я не пропаду", - заявила Катерина.
А нещодавно закохані казали, чи планують вони дітей.
Фото з Instragram