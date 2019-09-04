Павлік про молоду кохану: Боюся, що колись вона знайде собі 18-річного Шварценеггера

53-річний Віктор Павлік зізнався, чого більше за все боїться у стосунках із 25-річною коханою Катериною Репяховою.

Як виявилося, артист переживає, що колись Катя захоче знайти собі когось молодшого за нього. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна".

"Через шість років мені буде шістдесят, а ще потім через десять – сімдесят, а Каті на той момент буде тільки сорок. Тільки з цього приводу у мене є страх – а раз, завтра Амур вистрілить стрілою, і вона знайде собі якогось вісімнадцятирічного Шварценеггера", – зазначив Павлік.

Віктор і Катя вже 4 роки разом

Катерина ж, у свою чергу, не квапиться з весіллям та не підтримує страхи Віктора.

"Ми не поспішаємо, адже тільки-но пережили розлучення, потім весь цей галас. Сьогодні наша мета – квартира, а весілля, що воно дасть?", – розмірковує Репяхова.

"Все в житті відносно. Якщо б я жила з двадцятирічним хлопцем або тридцятирічним – немає жодної гарантії, що ми б не розійшлися. Я не бачу абсолютно ніякої різниці між молодим чоловіком і Віктором", - запевнила Катерина.

Наразі Катерина не бачить жодної проблеми у віковій різниці

Репяхова також не переймається минулим Павліка та трьома його шлюбами.

"Я не вірю, що від хороших дружин йдуть, що від коханих йдуть – не вірю. Тому, звичайно, я працюю над собою, щоб завжди бути цікавою Віктору. Він знає, що я самодостатня, що можу сама за себе постояти, і якщо завтра щось відбудеться – я не пропаду", - заявила Катерина.

А нещодавно закохані казали, чи планують вони дітей.

Фото з Instragram