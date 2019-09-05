Голий "мачо" Павлік, зради та гроші: ексдружина та юна пасія 53-річного артиста влаштували чвари в мережі

Навколо співака Віктора Павліка вирують дедалі шаленіші пристрасті, і на загальний огляд вивалюється дедалі більше брудної білизни 53-річного "мачо".

Інтернет-баттл влаштували колишня дружина Павліка Лариса Созаєва, мама його молодшого сина Павла, який бореться з раком, та нова молоденька муза Катерина Репяхова.

Лариса розказала про те, що її чоловік і раніше скакав у гречку, а на Катю тринькав гроші, яких жалів на власну сім'ю. На емоційний допис жінку, вочевидь, спровокувало нещодавнє інтерв'ю солодкої парочки, де Репяхова заявила, що від хороших та коханих дружин не йдуть.

Колишній дружині Віктора Павліка Ларисі знайшлося, що розказати і показати

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А ще Созаєва запостила у Facebook пікатні фото Віктора Франковича. Весь допис ексдружина артиста наразі вже видалила, мовляв, "нащо псувати життя негативом". Але розбачити ці світлини дуже складно.

А Віктор Франкович, виявляється, ще той пустун...

"Фото Віктор надіслав мені в серпні 2016. Воно було зроблене коханкою. Але він не міг не похвалитися, який він мачо! Друге фото надіслав знайомому, похвалитися, яке в нього веселе життя!", - написала колишня дружина Павліка.

"Чи підозрювала я щось? Звісно! Але я так втомилася від його пригод - до того п'ять років у коханках ходила Тетяна, теж концертний адміністратор. До того 18-річна стюардеса... я подавала на розлучення вже тоді, але документи повернулися через аліменти, які треба було оформлювати. Він благав мене, що зміниться, що більше не буде! Чи йдуть від хороших дружин? Звісно, йдуть, лише треба знати причину, а я її озвучувати не буду!", - зазначила Лариса.

А це фото Ларисі надіслали "добрі люди"

Колишня дружина Павліка пройшлася по біографії своєї "наступниці". Так, за інформацією Лариси, у 18 Катерина закохалася в мусульманина та прийняла Іслам, потім жила з бойфрендом-китайцем, який її утримував. Стосунки Репяхової з останнім буцімто й зруйнувалися, коли коло неї почав упадати Віктор.

"...Починає водити (Катю) на концерти і в ресторани. Далі бере з собою в поїздки. Вона перестає пересуватися Києвом на метро та маршрутках та їздить виключно на таксі! (а я на метро) Літає до нього літаками! Ходить лише в найдорожчий салон краси фарбувати волосся та нігті (чого я собі ніколи не дозволяла, адже в нас не було грошей, виявляється, вони були, але не для всіх)", - заявила Лариса.

Зі слів колишньої Павліка, він та Репяхова їли виключно в ресторанах у той час, коли вона та син Павло "не могли собі Макдональдс дозволити".

"Із його слів, на неї він витратив близько 200 000 гривень на рік, коли залицявся! При цьому відмовляючи всім своїм рідним - дітям, дружині, мамі, племінниці... Увага, питання! Так це, звісно, любов? Чи любов до грошей?", - риторично поцікавилася Лариса.

У Павліка та Репяхової різниця в віці у 28 років

У коментарі до її допису не забарилася прийти Катерина Репяхова. Зі своєю версією подій.

"Ви знаєте, я би ніколи не дозволила зайти на сторінку ображеної життям жінки та копатися в її вічних стражданнях, але коли ви дозволили собі розібрати мою біографію на дрібні шматочки, дозволю і я собі прокоментувати це. Я почну з того, що все, що є тут, суцільна брехня", - обурилася дівчина.

"Ви, Ларисо, відпочивали влітку за кордоном, узимку на лижах. Ви, Ларисо, при мені просили свого колишнього чоловіка купити то годинника, то куртку (і це нормально). Ви, Ларисо, просили чоловіка купити новий айфон, на той момент, коли він уже пішов із дому. Я свідок того, як Віктор регулярно висилає гроші на продукти. Тисячами. І так було всі 4 роки. Невже не можна знайти гроші й на Макдональдс?", - поцікавилася Катерина.

Репяхова повторила свою думку про те, що від хороших дружин не йдуть, хоча й визнала, що "Віктор багато в чому неправий".

"Ви терпіли все роками, прикриваючись тим, що вам аліменти заважають розлучитися. Якби ви цього хотіли, ви би це зробили давно. А вам просто було зручно так жити. Ваше життя - наслідок ваших вчинків та рішень, виключно ваших", - наголосила Катя, а ще пообіцяла "битися за свою честь".

Коментаторам, які попередили Репяхову, що колись Павлік і її кине заради ще юнішої пасії, вона відповіла "нехай іде до більш молоденької, я знайду в собі сили не принижуватися до такого стану".

Нагадаємо, в сина Віктора Павліка та Лариси, Павла в 2018-му році виявили рак. Гроші на лікування хлопця артист зібрав завдяки небайдужим людям через Інтернет.

Фото з Instagram Павліка, Репяхової, з Facebook Созаєвої