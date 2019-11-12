Слава "з пробігом": Камінська у панчішках та спідньому покепкувала з себе

35-річна співачка Слава з дуету "НеАнгели" розлучилася влітку, але вже кепкує зі свого статусу.

В Instagram Камінська виклала фото з себе в спідньому з табличками "Новинка" і "З пробігом".

"Не такий страшний пробіг, як його малюють. Цитати щасливих жінок", - пожартувала Слава.

Це фото Слава зробила для чоловічого видання XXL.ua у рамках зйомки їхнього традиційного еротичного календаря на наступний рік

Нагадаємо, нещодавно Камінська провокувала мережу грудьми у білій майці. А перед тим розповідала, що досі не знає, чому вони з чоловіком розлучилися.