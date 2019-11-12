Слава "з пробігом": Камінська у панчішках та спідньому покепкувала з себе
12 листопада 2019, 09:59
35-річна співачка Слава з дуету "НеАнгели" розлучилася влітку, але вже кепкує зі свого статусу.
В Instagram Камінська виклала фото з себе в спідньому з табличками "Новинка" і "З пробігом".
"Не такий страшний пробіг, як його малюють. Цитати щасливих жінок", - пожартувала Слава.
Нагадаємо, нещодавно Камінська провокувала мережу грудьми у білій майці. А перед тим розповідала, що досі не знає, чому вони з чоловіком розлучилися.
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