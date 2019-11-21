Лобода в купальнику показала довжелезні ноги та шпагат на тлі пальм

Співачка Світлана Лобода втекла від холодів до спекотного Оману. Звідти вона демонструє свою фігурку в купальнику та шпагат, якому могла би позаздрити балерина Анастасія Волочкова.

Серію сексі-світлин для свого Instagram Свєта супроводила не менш гарячим віршем.

Що ви там, мерзнете? А Свєта на пляжі...

Співачка невимушено всілася в шпагат

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"Мелькали молнии

Мы на балконе голые

Дым по квартире

Стелился волнами

Я на беззвучный

Редкая сучка

За сто пропущенных

И мне не стыдно ни.. .

Ты любишь первый

А я люблю картины ха ха

Какой ты скучный

И не спортивный

Шаткие нервы

У тебя неверное

Мы строим третий

А ты в резерве...", - написала артистка.

Лобода демонструє довгі ніжки

Та струнку фігурку в купальнику

Нагадаємо, в жовтні Лобода відсвяткувала своє 37-ліття з "ох*єнним" фронтменом Rammstein Тіллем Ліндеманном. Як відомо, вже давно ходять чутки, що саме він є батьком молодшої доньки Світлани.

Фото з Instagram Лободи