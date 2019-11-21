Лобода в купальнику показала довжелезні ноги та шпагат на тлі пальм
Співачка Світлана Лобода втекла від холодів до спекотного Оману. Звідти вона демонструє свою фігурку в купальнику та шпагат, якому могла би позаздрити балерина Анастасія Волочкова.
Серію сексі-світлин для свого Instagram Свєта супроводила не менш гарячим віршем.
"Мелькали молнии
Мы на балконе голые
Дым по квартире
Стелился волнами
Я на беззвучный
Редкая сучка
За сто пропущенных
И мне не стыдно ни.. .
Ты любишь первый
А я люблю картины ха ха
Какой ты скучный
И не спортивный
Шаткие нервы
У тебя неверное
Мы строим третий
А ты в резерве...", - написала артистка.
Нагадаємо, в жовтні Лобода відсвяткувала своє 37-ліття з "ох*єнним" фронтменом Rammstein Тіллем Ліндеманном. Як відомо, вже давно ходять чутки, що саме він є батьком молодшої доньки Світлани.
Фото з Instagram Лободи