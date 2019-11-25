Астаф’єва у невагомій сукні попозувала на тлі льодовиків Ісландії
Співачка і модель Даша Астаф’єва довела, що заради красивої зйомки здатна полетіти аж в Ісландію і мерзнути у легесенькій сукні на крижаному вітрі.
Зірка виклала в Instagram кілька фото, від одного погляду на які стає холодно.
"Всіма правдами і неправдами ми дісталися льодовика... Три мрійника. Звичайно, Ісландія - то заповітне, яке не можна довго тримати в собі.. інакше страхи, сумніви, і новорічні корпоративи крадуть на частини!", - написала Даша.
"Багато років страх був сильніший за мене. Але чомусь в цьому році я зрозуміла, як важливо переступати і виконувати. Не знати, але пробувати і вчитися .. надихатися і ділитися з людьми своєю мрією. Мені не холодно. Тому що саме в таких місцях відчуваю, що я жива) Що я сильна і дуже ціную все, що у мене є сьогодні ... Ось, що мене гріє", - пояснила співачка чому виглядає так природно, незважаючи на неімовірний холод.
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Mua @mogila_tatiana Hair @sv_atelier Style @jamemme @nebesite.clothes
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@nebesite.clothes снимаем кампейн. Самое время рассказать, ху из ху! Таня, @mogila_tatiana , мой человек уже несколько лет. Примерно 10. Таня: сторис с Исландией Я: -готова лететь туда прямо сейчас! Таня: Честноооо??покупаем билеты? Привет, Мечта🤍 Все логично. Я рекомендую, потому что мне тепло в этой одежде даже в Исландии ! [ кто был, тот знает] А ещё, каждый пуховик, это объятия, человека, который всю душу вкладывает в то, что творит! Горжусь. Люблю. Бронь на новую коллекцию открыта!
Нагадаємо, нещодавно Даша позувала у сітці на голе тіло та на вечірньому паркінгу.
Фото з Instagram