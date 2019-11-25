Астаф’єва у невагомій сукні попозувала на тлі льодовиків Ісландії

Співачка і модель Даша Астаф’єва довела, що заради красивої зйомки здатна полетіти аж в Ісландію і мерзнути у легесенькій сукні на крижаному вітрі.

Зірка виклала в Instagram кілька фото, від одного погляду на які стає холодно.

"Всіма правдами і неправдами ми дісталися льодовика... Три мрійника. Звичайно, Ісландія - то заповітне, яке не можна довго тримати в собі.. інакше страхи, сумніви, і новорічні корпоративи крадуть на частини!", - написала Даша.

Даша знялася у рекламі пуховиків

У мережі вона запевнила, що їй не холодно

"Багато років страх був сильніший за мене. Але чомусь в цьому році я зрозуміла, як важливо переступати і виконувати. Не знати, але пробувати і вчитися .. надихатися і ділитися з людьми своєю мрією. Мені не холодно. Тому що саме в таких місцях відчуваю, що я жива) Що я сильна і дуже ціную все, що у мене є сьогодні ... Ось, що мене гріє", - пояснила співачка чому виглядає так природно, незважаючи на неімовірний холод.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Mua @mogila_tatiana Hair @sv_atelier Style @jamemme @nebesite.clothes Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva) 22 Ноя 2019 в 1:47 PST

Фото вийшли неймовірно красиві

"Репетиція момента "принц підлітає", - пожартувала Даша

Нагадаємо, нещодавно Даша позувала у сітці на голе тіло та на вечірньому паркінгу.

Фото з Instagram