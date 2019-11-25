"Ненавиджу джинси": 86-річна Джоан Коллінз із голими плечима та в діамантах у кампейні Valentino

Британська кінодіва Джоан Коллінз стала зіркою різдвяного кампейну Valentino. 86-річна зірка серіалу "Династія", як завжди, продемонструвала взірець стилю та шику, якого, з сумом констатує актриса, так бракує сучасним жінкам.

Про це вона поговорила з Vogue.

Зі слів Джоан, під час створення образу для кампейну вона надихалася своєю найвідомішою героїнею, Алексіс Керрінгтон. Діамантова тіара – з особистої колекції Коллінз.

86-річна Джоан стала зіркою різдвяного кампейну

Актриса дуже жалкує, що часи, коли люди не лінувалися пишно вбиратися, минули, і сьогодні вже мало хто так переймається своїм гардеробом.

"Я дуже сподіваюся, що люди витрачатимуть більше грошей на одяг, бо більше ніхто не виряджається. А коли ти це робиш, люди на тебе витріщаються чи відпускають ущипливі коментарі… ну, може, не ущипливі, але кажуть щось на кшталт: "О, погляньте-но на себе! Ви так вирядилися!", - поділилася Коллінз.

Актриса показала, як варто вбиратися на свята

"Як на мене, це дуже сумно, бо це стане кінцем купівлі жінками елегантного одягу в магазинах. Зрештою всі носитимуть джинси та футболки, і це, я вважаю, трагедія", - зазначила актриса.

Тож коли хтось говорить їй, що вона "вирядилася", Джоан за теке щиро говорить "спасибі".

Незрівнянна Коллінз терпіти не може джинси

"Я ненавиджу джинси. Ненавиджу їх, вони настільки не прикрашають. І ненавиджу джинси з дірками на колінах чи ще на якихось місцях. І я не в захваті від футболок із логотипами. Я люблю, щоби було зручно, але й хочу бути елегантною", - пояснила Коллінз.

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Нагадаємо, гламурна діва Джоан Коллінз може виглядати і як звичайна бабуся, з сивиною та в мішкуватому бляклому одязі - але лише коли цього вимагає роль.

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