"Ненавиджу джинси": 86-річна Джоан Коллінз із голими плечима та в діамантах у кампейні Valentino
Британська кінодіва Джоан Коллінз стала зіркою різдвяного кампейну Valentino. 86-річна зірка серіалу "Династія", як завжди, продемонструвала взірець стилю та шику, якого, з сумом констатує актриса, так бракує сучасним жінкам.
Про це вона поговорила з Vogue.
Зі слів Джоан, під час створення образу для кампейну вона надихалася своєю найвідомішою героїнею, Алексіс Керрінгтон. Діамантова тіара – з особистої колекції Коллінз.
Актриса дуже жалкує, що часи, коли люди не лінувалися пишно вбиратися, минули, і сьогодні вже мало хто так переймається своїм гардеробом.
"Я дуже сподіваюся, що люди витрачатимуть більше грошей на одяг, бо більше ніхто не виряджається. А коли ти це робиш, люди на тебе витріщаються чи відпускають ущипливі коментарі… ну, може, не ущипливі, але кажуть щось на кшталт: "О, погляньте-но на себе! Ви так вирядилися!", - поділилася Коллінз.
"Як на мене, це дуже сумно, бо це стане кінцем купівлі жінками елегантного одягу в магазинах. Зрештою всі носитимуть джинси та футболки, і це, я вважаю, трагедія", - зазначила актриса.
Тож коли хтось говорить їй, що вона "вирядилася", Джоан за тaке щиро говорить "спасибі".
"Я ненавиджу джинси. Ненавиджу їх, вони настільки не прикрашають. І ненавиджу джинси з дірками на колінах чи ще на якихось місцях. І я не в захваті від футболок із логотипами. Я люблю, щоби було зручно, але й хочу бути елегантною", - пояснила Коллінз.
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Нагадаємо, гламурна діва Джоан Коллінз може виглядати і як звичайна бабуся, з сивиною та в мішкуватому бляклому одязі - але лише коли цього вимагає роль.
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