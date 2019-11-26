Зірка "Кріпосної" Мішина емоційно подякувала за перемогу у "Танцях з зірками"

30-річна актриса Ксенія Мішина, відома за серіалом "Кріпосна", два дні тому стала переможницею телешоу "Танці з зірками" у парі з професійним танцівником Євгеном Котом.

Друге місце, як відомо, посіла гімнастка Ганна Різатдінова.

У своєму Instagram Мішина подякувала усім за перемогу та любов.

"Спасибі, любі наші! За вашу довіру і безмежну підтримку!!! Ми отримали вашу любов! Так, кубок в руках - це саме ваша любов) Ми разом пройшли цей шлях і перемогли ... Я раніше і уявити собі не могла, якою масштабною може бути народна любов і віра...", - написала Ксенія.

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Ксенія Мішина народилася у Севастополі і саме там отримала свою першу освіту – економічну. Щоправда, це було бажання її батьків.

"Ще в одинадцятому класі я їм сказала, що хочу поїхати в Київ і поступати на акторський. Але тато з мамою наполягли на економічному, оскільки переживали за моє життя далеко від дому, та й можливості оплачувати освіту в столиці не було. А я не наполягала. Але через час зрозуміла, що економіка - не моє", - казала раніше Мішина в інтерв’ю "Каравану историй".

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"На економічному я остаточно прийняла свою мрію стати актрисою і почула себе. Коли ти знаходишся не на своєму місці, душа не мовчить. Ця мета завжди переслідувала мене тінню. Сказала батькам, що поїду і буду вступати до університету Карпенко-Карого. Але виявилося, що на бюджет не потрапити, якщо вже є перша освіта. З оплатою навчання мені допомогла бабуся - і моя мрія здійснилася", - згадувала тоді Ксенія.

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В університеті Мішина закохалася, і в тих стосунках народився її син Платон.

"Але незабаром наші стосунки розпалися. Був момент, коли я сиділа, плакала і звинувачувала весь світ ... І лише через час зрозуміла, навіщо даються такі випробування", - зізналася актриса.

"Все моє акторство базується на моєму досвіді і допомагає мені грати негативних або позитивних персонажів і розкриватися в танцях - грати драму і комедію. Ти граєш за допомогою асоціацій. Коли це усвідомлюєш, все проходить легко", - пояснила вона.

"Завдяки синові я пізнала справжню безумовну любов. Він мене неймовірно змінив. До його народження я і подумати не могла, що бувають такі почуття", - зазанчила Мішина

Тепер Мішина готова до нової любові.

"Я відкрита всьому новому. Немає страхів і немає образу ідеального чоловіка. Просто між нами повинно бути тотальне взаєморозуміння, одна хвиля, прагнення йти вперед разом, підтримувати один одного і довіряти. І кохання. Найголовніше - взаємність почуттів і прагнень, розуміння без жодних заборон і обмежень", - поділилася акторка.

"Взагалі в дитинстві я не вважала себе привабливою дівчинкою. У мене масово не закохувалися, і королевою школи я не значилася. Ви б мене тоді не впізнали! Я була трохи пацанятком, емоційною і з гострим почуттям справедливості... Як дівчинку-принцесу себе ніколи не розглядала", - зізналася актриса

Фото з Instagram