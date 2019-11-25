Різатдінова про Онищенка: Я готова була поїхати за ним на край світу

Гімнастка Ганна Різатдінова, яка ще й посіла друге місце у шоу "Танці з зірками", обіцяла, що більше не казатиме про свій розрив із олігархом-утікачем Олександром Онищенком. Утім, зробила виняток для телеведучої Маші Єфросиніної.

Марії вдалося почути від спортсменки дуже відверті речі про те, як вона намагалася бути ідеальною жінкою для Онищенка та готова була піти за ним на край світу. Але він її відпустив.

Про все це Аня розказала в програмі "Экзамен".

Спілкуватися з Онищенком молодша за нього на 24 роки Різатдінова почала ще до Олімпіади в Ріо. Ініціатором переписки у соцмережах став саме він. Спочатку все це не виходило за рамки розмов про спорт і привітань із перемогами. Згодом просте спілкування переросло у зустрічі.

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"Мені було дуже страшно… Я була щось настільки чисте, сокровенне, незіпсоване життям і грошима, таке справжнє, що він схопився за мене і не хотів відпускати. Це був як подарунок у його житті. Мені здається, він навіть не вірив, що такі жінки існують. Ми це зрозуміли обоє", - згадала Аня.

Ганна вважає, що вразила Онищенка своєю чистотою та щирістю

Раніше вона вже розповідала, що тоді від неї відвернулися буквально усі, крім мами.

"Я розуміла, що мене не прийме ніхто. Але я не очікувала, що реакція буде настільки поганою", - зізналася спортсменка.

"Тато не знав до останнього. Я не знала, як сказати татові. Коли він дізнався, ми не розмовляли близько місяця. Він все виговорював мамі, мені нічого не казав. Він лютував", - додала Аня.

Різатдінова запевнила, що Онищенко був із нею абсолютно не таким, яким його виставляють у пресі.

"Він ставився до мене як до якогось діаманта. Постійні компліменти, постійна підтримка, слова "я жити без тебе не можу", "давай будувати родину". Це було дуже щиро. Це було дуже емоційно, як спалах. Можливо, через те, що ми так швидко загорілися, воно так швидко і закінчилося", - зауважила гімнастка.

Аня та Олександр не разом з січня цього року

"Наодинці він просто інша людина. Я б не повелася на якогось гуляку, якому лише гроші і моделі потрібні", - запевнила вона.

Ганна досі шкодує про те, що їхні стосунки закінчилися.

"Я хотіла сім’ю один раз і на все життя. У мене це не вийшло. Але я в жодному разі не шкодую про нашу зустріч із ним", - наголосила Аня.

До того ж, вона зізналася, що звинувачує та критикує саме себе.

"Чомусь же воно так сталося. Я би поїхала за ним на край світу. Я дуже хотіла бути ідеальною для нього. Я боялася, що якщо я закінчу свою спортивну кар’єру, його зацікавлення зникне. Тому я максимально завантажила себе майстер-класами після народження дитини…" - розказала Різатдінова.

Різатдіновій було 24 роки, коли почався її роман з Онищенком

Утім, якоїсь миті проблеми Онищенка зі статусом в Україні почали заважати. До того ж, Різатдінову почали сприймати не як призерку Олімпіади, а як дружину олігарха.

"Він у першу чергу вирішив, що він мені заважає. Що проблеми тепер у мене. Що в Україні до мене вже ставляться не як до чемпіонки світу, а як до дружини олігарха. Насправді, це був благородний вчинок з його боку, але як жінці – мені це сприйняти дуже важко. Ти все робиш для того, щоб була родина, а тебе вже відпустили. "Ань, я тобі заважаю, давай без мене далі", - розповіла гімнастка.

"Я намагалася переконати, що я з ним, раз ми вже пройшли це дно. Ми пройшли дуже складні два роки. Але мені здається, він дуже переживав, що загубить мою кар’єру і мене. Також якоїсь миті я зрозуміла, що я втрачаю себе", - зізналася Аня.

Говорячи про Онищенка, Різатдінова не стримала сліз

Але зараз спортсменка вважає себе щасливою. Хоча і досі кохає Онищенка.

"У мене величезна рана. Дуже щиро було все з мого боку. З мого боку воно не закінчилося. Я навіть відписалася від нього в Instagram. Спілкуємося лише про сина", - сказала Аня.

На запитання, чи готова вона до нових стосунків, Різатдінова відповіла:

"Поки важко сказати. Я б дуже хотіла мати таку книгу зі всіма відповідями на запитання. Я поки не готова до якихось серйозних стосунків. Тому що я ще не відійшла від тих. Просто хочу, щоб мене любили. Щоб чоловіки залишалися такими, як були при знайомстві. Щоб це був не просто спалах", - зауважила Аня.

"Я просто хочу, щоби мене любили"

Нагадаємо, про розрив із Онищенком Різатдінова розказала у серпні цього року. Але вона досі не зізналася, чи була офіційно заміжня за ним.

Сину Ані від олігарха-втікача нещодавно виповнилося 2 роки.

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