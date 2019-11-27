Добкіна у чорному боді показала тіло, якого досі не мала

Дочка колишнього губернатора Харківщини і депутата Михайла Добкіна, Алла розказала і показала, як активні заняття спортом і правильне харчування змінили її тіло.

У своєму Instagram вона виклала фото у боді, на яких добре видно стрункі підтягнуті ноги і стегна.

"Взагалі я раніше була не дуже спортивна людина... Насправді алкогольні тусовки і нічні гуляння не дають організму повністю зануритися в спорт, на жаль. Звичайно, два рази на тиждень, це краще ніж нічого. Але все ж я максималіст, як виявилося", - почала Алла.

Алла зізналася, що раніше ніколи не мала такого спортивного тіла

Добкіна повідомила, що тепер вона двічі на тиждень займається боксом і тричі ходить на функціональній тренування. Ще Алла хотіла б додати розтяжку, але поки в неї немає на це часу.

"Якщо відмотати час назад і згадати моє відновлення після пологів, то можу сказати що через 1,5 м після я вже була в залі. Але це залежить дуже від вагітності і пологів. У мене було все гуд, тож я прийняла рішення повернутися в спорт через такий короткий час", - поділилася Алла.

5 разів на тиждень Добкіна ходить на спорт

Перші тренування давалися їй нелегко: не було настрою та сил. Але згодом вона втягнулася.

Також Добкіна запевняє, що ніколи не голодувала, а навпаки їсть часто, але корисні продукти і в певний час.

"Зараз я виставила вам фото свого тіла, якого у мене не було ніколи. Я ніколи не мала такі ноги і підтягнуту попу, але це робота щодня над собою", - наголосила Алла.

Нагадаємо, 26-річна Добкіна стала мамаю у жовтні минулого року.