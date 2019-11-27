Комаров влаштував дружині холодне, але кайфове 22-річчя

27 листопада 2019, 14:59

Телемандрівник Дмитро Комаров перервав свої чергові телемандри заради красуні-дружини Олександри Кучеренко. З нагоди її 22-річчя чоловік звозив кохану в Прагу.

Пара поділилася романтичними світлинами в Instagram.

"Чесно кажучи, прилетів з експедиції ненадовго спеціально, щоби не пропустити цей важливий день. Вирішили на добу злітати в Прагу. Тут вже встановлюють новорічну ялинку, настрій, відповідно, святковий) Гуляємо. Холодно, але кайфово", - написав у мережі Дмитро.

 
"Супер-день! 💓 Спасибі коханому чоловіку за приємний сюрприз в його стилі і всім-всім за теплі привітання, друзі!" - написала Саша в Instagram

 
Комаров та Кучеренко на добу гайнули до Праги
 
Олександрі виповнилося 22

Нагадаємо, Комаров та "Міс Україна"-2016 старанно приховували від усіх свій роман і розсекретили його лише після офіційного одруження. В голуб'ят 15-річна різниця в віці, яка їм анітрохи не заважає. Дмитро та Олександра планують завести трьох діток.

Фото з Instagram Комарова й Кучеренко


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