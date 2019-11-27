Комаров влаштував дружині холодне, але кайфове 22-річчя
Телемандрівник Дмитро Комаров перервав свої чергові телемандри заради красуні-дружини Олександри Кучеренко. З нагоди її 22-річчя чоловік звозив кохану в Прагу.
Пара поділилася романтичними світлинами в Instagram.
"Чесно кажучи, прилетів з експедиції ненадовго спеціально, щоби не пропустити цей важливий день. Вирішили на добу злітати в Прагу. Тут вже встановлюють новорічну ялинку, настрій, відповідно, святковий) Гуляємо. Холодно, але кайфово", - написав у мережі Дмитро.
Нагадаємо, Комаров та "Міс Україна"-2016 старанно приховували від усіх свій роман і розсекретили його лише після офіційного одруження. В голуб'ят 15-річна різниця в віці, яка їм анітрохи не заважає. Дмитро та Олександра планують завести трьох діток.
Фото з Instagram Комарова й Кучеренко