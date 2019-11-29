Сільченко у квітчастому купальнику підкорила хвилю на Балі. ВІДЕО
29 листопада 2019, 10:47
Дизайнерка Катя Сільченко, в одязі від якої ходить навіть перша леді Олена Зеленська, провела кінець листопада на Балі.
Там вона насолодилася відпочинком у колі подруг, про який, за її словами, давно мріяла.
"Збирала ці дні по крихтах", - написала Катя в Instagram.
Окрім єднання з природою та знайомства з місцевою культурою і релігією, Сільченко повчилася підкорювати хвилі на дошці у компанії красеня-інструктора.
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Фото з Instagram
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