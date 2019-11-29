Сільченко у квітчастому купальнику підкорила хвилю на Балі. ВІДЕО

Дизайнерка Катя Сільченко, в одязі від якої ходить навіть перша леді Олена Зеленська, провела кінець листопада на Балі.

Там вона насолодилася відпочинком у колі подруг, про який, за її словами, давно мріяла.

"Збирала ці дні по крихтах", - написала Катя в Instagram.

Окрім єднання з природою та знайомства з місцевою культурою і релігією, Сільченко повчилася підкорювати хвилі на дошці у компанії красеня-інструктора.

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"Найбільш духвоне місце, в якому я коли-небудь була", - зізналася Катя

Сільченко відпочивала з подругами

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Катя підкорила хвилю (далі у слайді відео)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Best coach ever @karamzes 😚 Публикация от Катя Сильченко (@katyasilchenko) 28 Ноя 2019 в 11:24 PST

Дизайнерка одружена і має дочку

Фото з Instagram