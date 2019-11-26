Зеленська прилетіла до Естонії у молочному пальті ручної роботи

Вівторок, 26 листопада 2019, 15:18

Перша пара країни Володимир і Олена Зеленські прибули з офіційним візитом до Естонії, щоби зустрітися з президенткою Керсті Кальюлайд, спікером парламенту Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Ратасом.

Для першого дня у Таллінні пані Зеленська обрала брюки палаццо і пальто молочного кольору та шовкову теракотову блузу з бантом.

 
Чорне взуття дещо вибивається з образу першої леді

"Це пальто особливе саме по собі: його збирали та шили вручну з особливою увагою до деталей. Якщо його вивернути навиворіт, можна побачити акуратні стіжки", — розповіли виданню Elle.ua представники бренду Lake Studio, який створив пальтечко для першої леді. 

 
Квіти наче підбирали під одяг Олени
 
Блуза і брюки на Зеленській теж українські - від дизайнерки Каті Сільченко
 
До речі, естонська колега подарувала Зеленському велосипед

Нагадаємо, у вбранні від Lake Studio Олена Зеленська також спускалася з літака в Японії

Фото прес-служби президента

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