Зеленська прилетіла до Естонії у молочному пальті ручної роботи
26 листопада 2019, 15:18
Перша пара країни Володимир і Олена Зеленські прибули з офіційним візитом до Естонії, щоби зустрітися з президенткою Керсті Кальюлайд, спікером парламенту Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Ратасом.
Для першого дня у Таллінні пані Зеленська обрала брюки палаццо і пальто молочного кольору та шовкову теракотову блузу з бантом.
"Це пальто особливе саме по собі: його збирали та шили вручну з особливою увагою до деталей. Якщо його вивернути навиворіт, можна побачити акуратні стіжки", — розповіли виданню Elle.ua представники бренду Lake Studio, який створив пальтечко для першої леді.
Нагадаємо, у вбранні від Lake Studio Олена Зеленська також спускалася з літака в Японії.
Фото прес-служби президента
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