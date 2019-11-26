Зеленська прилетіла до Естонії у молочному пальті ручної роботи

Перша пара країни Володимир і Олена Зеленські прибули з офіційним візитом до Естонії, щоби зустрітися з президенткою Керсті Кальюлайд, спікером парламенту Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Ратасом.

Для першого дня у Таллінні пані Зеленська обрала брюки палаццо і пальто молочного кольору та шовкову теракотову блузу з бантом.

Чорне взуття дещо вибивається з образу першої леді

"Це пальто особливе саме по собі: його збирали та шили вручну з особливою увагою до деталей. Якщо його вивернути навиворіт, можна побачити акуратні стіжки", — розповіли виданню Elle.ua представники бренду Lake Studio, який створив пальтечко для першої леді.

Квіти наче підбирали під одяг Олени

Блуза і брюки на Зеленській теж українські - від дизайнерки Каті Сільченко

Нагадаємо, у вбранні від Lake Studio Олена Зеленська також спускалася з літака в Японії.

Фото прес-служби президента