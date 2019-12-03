"Не то пальто": різдвяний декор Меланії Трамп знову розкритикували в мережі
Після "жахастику" та "кривавих ялинок" попередніх років перша леді США Меланія Трамп вирішила утриматися від сміливих експериментів із різдвяним декором Білого дому. Цьогорічна святкова тема цілком нейтральна: "Дух Америки". Та, як завжди, всім не вгодиш.
Із фото та відео прикрашеної президентської оселі знову кепкують в Інтернеті.
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На думку NY Times, у ролику відсутє відчуття бодай якоїсь дотичності та ентузіазму Меланії до прикрашання Білого дому. Найбільшу частину часу в відео її показують спиною до глядача.
Окрему увагу в мережі звернули на пальто Трамп - неначе в Білому домі не топлять, змушуючи першу леді мерзнути.
"Це пальто - дещо більше, ніж дурна модна примха, воно відволікає", - цитує фешн-критикиню Робін Гіван The Washington Times.
"У відео, яке було задумане як оспівування тепла та гостинності свят, цей простий штрих випромінює холодну, презирливу гординю", - вважає експертка.
Посміялися інтернет-користувачі й із адвент-календаря. Мовляв, то Меланія рахує дні до імпічмента свого чоловіка. Не всі зрозуміли й вибір іграшок для ялинки, зокрема де декоратори взяли кісточку доміно з одинадцятьма крапками.
Look! Melania made a countdown to impeachment calendar for Christmas. It's interesting that she's opening the last door on the first day. pic.twitter.com/IhAjiyjOCy— Karen Waldeck (@WaldeckKaren) December 2, 2019
Who doesn’t love Scrabble? pic.twitter.com/TirVXNo4jE— (((Kobayashi Saru)))🖖🏻 (@3illSweet) December 2, 2019
Нагадаємо, незабаром Трампи мають оприлюднити традиційне сімейне фото, що має символізувати любов та злагоду в перші родині Америки. Як відомо, торік експертці з мови тіла не вдалося знайти в Меланії та Дональда ні крихти тепла.