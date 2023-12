"Не то пальто": різдвяний декор Меланії Трамп знову розкритикували в мережі

Після "жахастику" та "кривавих ялинок" попередніх років перша леді США Меланія Трамп вирішила утриматися від сміливих експериментів із різдвяним декором Білого дому. Цьогорічна святкова тема цілком нейтральна: "Дух Америки". Та, як завжди, всім не вгодиш.

Із фото та відео прикрашеної президентської оселі знову кепкують в Інтернеті.

На думку NY Times, у ролику відсутє відчуття бодай якоїсь дотичності та ентузіазму Меланії до прикрашання Білого дому. Найбільшу частину часу в відео її показують спиною до глядача.

Окрему увагу в мережі звернули на пальто Трамп - неначе в Білому домі не топлять, змушуючи першу леді мерзнути.

Реклама:

"Це пальто - дещо більше, ніж дурна модна примха, воно відволікає", - цитує фешн-критикиню Робін Гіван The Washington Times.

"У відео, яке було задумане як оспівування тепла та гостинності свят, цей простий штрих випромінює холодну, презирливу гординю", - вважає експертка.

Посміялися інтернет-користувачі й із адвент-календаря. Мовляв, то Меланія рахує дні до імпічмента свого чоловіка. Не всі зрозуміли й вибір іграшок для ялинки, зокрема де декоратори взяли кісточку доміно з одинадцятьма крапками.

Look! Melania made a countdown to impeachment calendar for Christmas. It's interesting that she's opening the last door on the first day. pic.twitter.com/IhAjiyjOCy