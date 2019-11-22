"Скажіть Зеллінські": Трамп насмішив мережу емоційним спічем про Україну

До президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, мабуть, у жахіттях являється його український колега Володимир Зеленський. Адже оприлюднення їхньої телефонної розмови може закінчитися для американця імпічментом.

Укотре розставити крапки над "і" та запевнити, що він зовсім не хоче від України жодних послуг в обмін на допомогу, Трамп спробував під час спілкування з журналістами, пише Esquire.

Donald Trump seized upon one particular bit of testimony from Gordon Sondland's hearing today. The EU envoy testified that the president told him "I want nothing" from Ukraine, and "I want no quid pro quo."



“That means it’s all over," Trump told reportershttps://t.co/eYuiyBaqZe pic.twitter.com/JuJJNbIAyL — POLITICO (@politico) November 20, 2019

Американський керманич навіть підготував нотатник, де великими друкованими літерами було двічі зазначено "Я нічого не хочу", а ще переплутане прізвище українського президента. Трамп вважає, що воно "Зеллінські".

Дональдова промова стала хітом мережі, і її вже навіть поклали на музику.

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somebody on twitter today: trump's weird hand-scrawled denial today sounds like a ramones song.



me: pic.twitter.com/mynZjx0E0M — Alex Kliment (@SaoSasha) November 21, 2019

Emo Trump recites poem on White House lawn pic.twitter.com/rAD3xRjX4L — Nick Lutsko (@NickLutsko) November 20, 2019

.@pattonoswalt made a tweet that showed Trump’s handwritten notes and the caption was simply “Morrissey voice:”.



Needless to say, I got inspired and put WAY to much effort into this. pic.twitter.com/heOiOhl90P — RuPaul Giamatti (@BenJamminAsh) November 21, 2019

До слова, інтернет-жартівники ще деякий час тому провели паралель між скандалом за часів Білла Клінтона, якому інтрижка з Монікою Левінскі мало не коштувала президентства, і тим, що відбувається зараз. Уже є тематичні фотожаби на Трампа та Зеленського.

Зеленському в соцмережах приліпили прізвисько "Моніка Зелінські"

Нагадаємо, на хвилі цього скандалу американське ТБ висміяло "гру членом на піаніно" Володимира Зеленського.

Фото та відео з соцмереж