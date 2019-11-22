"Скажіть Зеллінські": Трамп насмішив мережу емоційним спічем про Україну

22 листопада 2019, 16:35

До президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, мабуть, у жахіттях являється його український колега Володимир Зеленський. Адже оприлюднення їхньої телефонної розмови може закінчитися для американця імпічментом.

Укотре розставити крапки над "і" та запевнити, що він зовсім не хоче від України жодних послуг в обмін на допомогу, Трамп спробував під час спілкування з журналістами, пише Esquire.

Американський керманич навіть підготував нотатник, де великими друкованими літерами було двічі зазначено "Я нічого не хочу", а ще переплутане прізвище українського президента. Трамп вважає, що воно "Зеллінські".

Дональдова промова стала хітом мережі, і її вже навіть поклали на музику.


До слова, інтернет-жартівники ще деякий час тому провели паралель між скандалом за часів Білла Клінтона, якому інтрижка з Монікою Левінскі мало не коштувала президентства, і тим, що відбувається зараз. Уже є тематичні фотожаби на Трампа та Зеленського.

 
Зеленському в соцмережах приліпили прізвисько "Моніка Зелінські"

Нагадаємо, на хвилі цього скандалу американське ТБ висміяло "гру членом на піаніно" Володимира Зеленського.

Фото та відео з соцмереж


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