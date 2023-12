"Скажіть Зеллінські": Трамп насмішив мережу емоційним спічем про Україну

До президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, мабуть, у жахіттях являється його український колега Володимир Зеленський. Адже оприлюднення їхньої телефонної розмови може закінчитися для американця імпічментом.

Укотре розставити крапки над "і" та запевнити, що він зовсім не хоче від України жодних послуг в обмін на допомогу, Трамп спробував під час спілкування з журналістами, пише Esquire.

Donald Trump seized upon one particular bit of testimony from Gordon Sondland's hearing today. The EU envoy testified that the president told him "I want nothing" from Ukraine, and "I want no quid pro quo."



