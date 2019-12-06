Сумська показала ранкове обличчя після безсонної ночі

П'ятниця, 6 грудня 2019, 14:24

53-річна актриса Ольга Сумська пожалілася на безсоння після гастролей у Сумах.

У своєму Instagram вона виклала селфі без мейкапу, зроблене зранку.

"Друзі, а що краще від безсоння? Під час вистави в Сумах мене пригостили кавою з коньяком... Ніч не спала… Може, щось підсипали? Але навдивовижу невиспаною не виглядаю зранку", - написала акторка.

 
Сумська частенько викладає фото себе без макіяжу
 
Актриса запевняє, що не робила жодної пластики, хоча дещо б змінити хотіла би

Нагадаємо,нещодавно Ольга розказувала про труднощі у стосунках із чоловіком та образу дочки.

Фото з Instagram

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