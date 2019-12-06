Сумська показала ранкове обличчя після безсонної ночі
6 грудня 2019, 14:24
53-річна актриса Ольга Сумська пожалілася на безсоння після гастролей у Сумах.
У своєму Instagram вона виклала селфі без мейкапу, зроблене зранку.
"Друзі, а що краще від безсоння? Під час вистави в Сумах мене пригостили кавою з коньяком... Ніч не спала… Може, щось підсипали? Але навдивовижу невиспаною не виглядаю зранку", - написала акторка.
Нагадаємо,нещодавно Ольга розказувала про труднощі у стосунках із чоловіком та образу дочки.
Фото з Instagram
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