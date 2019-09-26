Сумська розказала про труднощі в стосунках із чоловіком та образу старшої доньки

Актриса Ольга Сумська зізналася, що в її родині, як і в будь-якій іншій, бувають непорозуміння та образи.

Її стосунки з чоловіком Віталієм Борисюком пережили випробування "звабами", а от старша дочка Антоніна Паперна кілька років тому серйозно образилася на матір.

Про це Сумська розповіла "Зірковому шляхові".

29-річна Антоніна зі своїм цивільним чоловіком, актором Володимиром Ягличем живе у Москві та виховує доньку Єву. Ольга навідує їх нечасто.

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Старша донька Ольги Сумської живе в Москві

"Пару разів була. Хотіла б частіше, якщо чесно", - зізналася вона.

Сумська не приховує, що і в дитинстві Тоні бракувало мами.

"За рахунок того, що я їздила на зйомки, вона недоотримала, можливо, цієї материнської уваги, і це були дуже зворушливі моменти, коли вона мене чекала з гастролей, я сьогодні тільки розумію, як це було для неї. Я відчуваю до сих пір це. Сьогодні ми надолужуємо", - поділилася вона.

Тоні в дитинстві бракувало материнської уваги

Торік Антоніна образилася на матір через те, що саме від неї ЗМІ дізналися про народження Єви.

"Усе одно так, чи інакше, це колись станеться, і ім’я будуть знати, сказала та й сказала, що ж. Люди виходять, королева Британії і принци показують своїх дітей натовпу людей. І це по протоколу просто необхідна річ для того, щоб люди подивилися на спадкоємця престолу. А тут усе так завуальовано, сказали не говорити – не говорю, але колись воно вилітає і вже нічого з цим не зробиш. Треба тримати себе в руках і контролювати кожне слово, але ж це дуже важко", - побідкалася Ольга.

Що ж до коханого Віталія, якому актриса пробачає все, то їхня любов із роками стає дедалі міцнішою. Хоча пережили вони немало труднощів.

У Ольги та Віталія, як і у всіх, бували негаразди у стосунках

"Це випробування, ми ж всі не безгрішні, всі абсолютно, які зваби були? Тому що і літаки прилітали, і залицяльники були, телефонували, але не було надто якихось серйозних таких землетрусів у нашій родині для того, щоб сказати, що все, я знайшла якогось мільйонера. Я його не шукала, він мені не потрібен, тому що в мене є мій рідний чоловік, якого я дуже люблю, і я ціную наші стосунки, такі от витривалі і загартовані часом. І тому сьогодні Віталік зробив якісь висновки для себе, і я також", - пояснила вона.

"Тому що кожен день, як подарунок долі, життя таке швидкоплинне. А найголовніше, щоб наша любов з Борисюком тільки міцнішала. Кохання, кохання, і ще раз кохання. Бо ми того варті", - резюмувала Сумська.

Нагадаємо, спільна донька Борисюка та Сумської, 17-річна Ганна теж вирішила продовжувати акторську династію. Дівчина цього року вступила до Театрального університету імені Карпенка-Карого.

Фото з Instagram Сумської