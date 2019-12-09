Чудернацькі птахи, сиві діти та 15 мішків секондхенду: ONUKA презентувала кліп-вертеп

Гурт ONUKA випустив кліп на пісню "ZENIT", у якому казкові герої з гір, річок та полів під звуки трембіт, цимбал і телинок сходяться в спільному танку. Їхня єдність є присвятою красі навколишнього світу.

Режисером відео став чоловік Нати Жижченко, музикант Євген Філатов, а персонажі створила дизайнерка Леся Патока.

Цікаво, що сировиною для виготовлення костюмів стали понад 15 мішків речей, знайдених на київських секондхендах. Так, за допомогою кліпу, Леся Патока намагається звернути увагу на розумне споживання.

ONUKA не вперше підіймає важливі теми у своїй творчості

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"Я сподіваюсь, завдяки "ZENIT" люди побачать те прекрасне, що нас оточує. Попри проблеми та негаразди, стрімкий ритм чи потреби сучасного світу, іноді потрібно зупинитися і відчути щастя у моменті. Ми бачимо лише те, що ми воліємо бачити", - зауважила Жижченко.

Костюми поєднують в собі не лише елементи українського вертепу, а й африканські, японські та мексиканські мотиви

Крім того, напередодні офіційного релізу відео гурт презентував костюми у рамках спільного з Малим театром святкового вертепу на київській барахолці Кураж Базар.

А потім 5 масок головних героїв кліпу пішли з молотка. На аукціоні вдалося зібрати понад 39 тисяч гривень благодійність.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, раніше ONUKA піднімала у своєму кліпі тему забруднення планети.

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