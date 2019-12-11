Оголена Огнєвіч поніжилася в купелі для нового арт-ВІДЕО

Співачка Злата Огнєвіч наважилася знятися повністю оголеною у відео на пісню "Чом ти не прийшов", яке називає навіть не кліпом, а арт-проєктом. Зірка полежала у купелі з пелюстками квітів та спокусливо повигиналася у траві.

"Я відкрита людина, люблю займатися дослідженням себе і своїх глибин, стукати в підсвідомість. Я відкрита для усіляких експериментів, якщо це про мистецтво в першу чергу. На сцені, в кліпах, в кіно можливо все", - каже Злата.

Злата Огнєвіч знялася в красивому та зухвалому арт-проєкті

"Я не роздягаюся заради того, щоб роздягнутися і показати, яка гарна у мене фігура. Це зовсім не про це. Це все про символи, як у того ж Ларса фон Трієра, де кожна деталь просякнута символізмом. Я за мистецтво в першу чергу, і мені неважко бути відвертою, якщо цього вимагає творчість", - підкреслює артистка.

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У кліпі поєдналися еротика та містика

За задумом режисера Макса Литвинова, ця відеоробота стала міні-фільмом про життя Злати і про ті заборони, які накладаються на нас з дитинства і які проектують багато подій в нашому вже дорослому житті.

Огнєвіч оголилася для купання з пелюстками

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, Злата впевнена, що в кожній жінці живе Богиня.

Відео з YouTube, фото прес-служби

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