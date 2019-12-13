Невістка Ющенка з невісткою Куніцина в купальниках попозували на Мальдівах

Невістка експрезидента Віктора Ющенка Олена, вирішила, крім ресторанного бізнесу, зайнятися ще й туризмом. Дружина Андрія "Кавунчика" Ющенка відкрила aгенцію, а в якості реклами сама й гайнула на Мальдіви.

Компанію їй там складають син та невістка ексголови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, екснардепа Сергія Куніцина, Олексій та Дар'я. Пара одружилася в листопаді та, вочевидь, проводить у теплих краях медовий місяць.

Гарні фото та відео є в Instagram.

Невістка Куніцина та невістка Ющенка тусять на Мальдівах

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Олена - друга дружина Андрія Ющенка

Невістка експрезидента вирішила зайнятися туризмом

А заразом і себе на курорті вигуляти

View this post on Instagram A post shared by Olena Yushchenko (@olena_yushchenko) on Dec 10, 2019 at 7:15am PST

А колись Ющенко планує зробитися письменницею.

"...Колись я напишу книгу про те, як важливо думати позитивно, про нашу силу думки та Віру. Нариси вже написані, і їм приблизно 10 років, а може, вже і більше. Мені хочеться донести цьому світові, наскільки важливо бути чистими всередині, жити в любові, в любові своїх батьків, в любові друзів, близьких, а надто на нас впливає любов до чоловіка або жінки. Вона може змінити все ваше життя", - заявила Олена.

Ющенко - жіночка спортивна

"Заради свого кохання я змінила життя та віддаюся повністю. Мені здається, в цьому і є справжнє щастя. Адже багато хто живе не своїм життям, хочуть як у інших, як у "сусіда", але те, що є щастям для іншого, не буде щастям для вас. Шукайте себе, вчіться, а найголовніше, мрійте, будуйте своє майбутнє", - повчила молодиця підписників.

І як же без млосного селфі з Мальдів?

У Даші теж є

Невістки політиків добре проводять час

Нагадаємо, ще Олена Ющенко пише романтичні вірші.

Фото та відео з Instagram Ющенко та Куніциної

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