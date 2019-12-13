Сердючка презентувала першу за кілька років пісню. Ще й англійською
П'ятниця, 13 грудня 2019, 16:39
Фанати Вєрки Сердючки лікують, бо артистка нарешті випустила нову пісню. Першу за кілька років.
Новорічний трек під назвою "Make It Rain Champagne" побачив світ 13-го грудня, у День Андрія.
Танцювальна пісня англійською дуже сподобалася фолловерам Сердючки. "Нарешті!", "круто", "це бомба" пишуть в Instagram про сюрприз від Андрія Данилка.
До речі, вже відомо, що Данилко знову буде сидіти в журі Національного відбору на "Євробачення". Інші судді поки не відомі.
Нагадаємо, нещодавно в Андрія стався емоційний зрив, через який він збирався піти з журі телешоу X-фактор. Але, на щастя, не пішов.
Фото з Instagram
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