"Порожній", "як придурок": Данилко шокував сльозами та несподіваною заявою, що покидає "Х-фактор". ВІДЕО

Шоумен Андрій Данилко шокував, засмутив та стривожив своїх шанувальників емоційним зривом під час чергового випуску шоу "Х-фактор", де він є одним із членів журі та наставників.

46-річний артист, тамуючи сльози, заявив, що почувається порожнім і вважає за краще покинути проєкт.

Це сталося на етапі прослуховувань учасників.

Данилко зі сльозами пішов, а у мережі флешмобом його вмовляють повернутися

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"Може, я не правий зараз. От я сиджу, цілий день промучився, блін... Заради Бога, тільки пробачте мене. Я щоранку прокидаюся... Я так розхвилювався. Зараз... Люди, правда, лише не ображайтеся. Я ніби не виправдовую сподівань. Я настільки порожній", - несподівано сказав Данилко.

"Я сьогодні думаю, ось хлопчики та дівчата (інші члени журі) перевдягаються щоразу, що він (сам Данилко) весь час у чорному? Думаю, сьогодні одягнуся, купив у Бельгії одяг для "Х-фактора", думаю, прямі ефіри... Дивлюся - і я як придурок", - зізнався він.

На думку Андрія, "буде чесніше", якщо він покине цей проєкт.

"Може, з'явиться новий наставник, який вам дійсно допоможе. Я розумію, що проблема в мені. Я як подумав про те, що мені треба когось вибирати... Ні, я не готовий цього зробити. Ви всі - здібні люди. Мені здається, що мені все-таки краще покинути цей проєкт. Я нічого не можу вдіяти, вибачте", - сказав артист та залишив студію.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО (з 2:10):

У прес-службі "СТБ", яку цитує "Комсомольская правда в Украине" зазначили, що з повагою ставляться до рішення Данилка, котрого дуже люблять та поважають.

"Але, як і наші глядачі, не уявляємо прямі ефіри без його участі. Тому підтримуємо ініціативу шанувальників проєкта і всією командою приєднуємося до флешмобу #ДанилкоПовернись, який від учора набирає обертів у соцмережах", - зазначили представники телеканалу.

Перший прямий ефір конкурсу має відбутися в суботу, 30-го листопада. Очікується, що до цього часу стане зрозуміло, чи братиме Андрій Данилко подальшу участь у проєкті.

Нагадаємо, кілька років тому артист пережив нервовий зрив через цькування за його виступи у Росії. Зі слів Данилка, його вразило те, що спалювачі опудала Вєрки Сердючки не бачили за нею живої людини.

Фото з Instagram "СТБ", відео з YouTube