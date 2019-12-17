Не запостила – не потренувалася: Світоліна показала свій кардіо-силовий воркаут

17 грудня 2019, 10:00

25-річна тенісистка Еліна Світоліна вирішила показати, як тренується поза тенісним кортом.

"Якщо ти нічого не запостила зі спортзалу, ти не потренувалася", - пожартувала спортсменка та виклала відео свого інтенсивного воркауту.

Багато кардіо, різноманітних стрибків із перешкодами та силовае навантаження на ноги та попу – так Еліна підтримує форму у спортзалі.

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If you don’t post after gym session , did you even worked out ?! 🤷🏼‍♀️😆 💥 @whgym

Публикация от Elina Svitolina 🍿 (@elisvitolina) 16 Дек 2019 в 10:07 PST


 

Як відомо, Світоліна зустрічається з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Парочка навіть веде спільний Instagram. Нещодавно вони удвох відпочивали а Арабських Еміратах.

 

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