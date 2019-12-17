Не запостила – не потренувалася: Світоліна показала свій кардіо-силовий воркаут

25-річна тенісистка Еліна Світоліна вирішила показати, як тренується поза тенісним кортом.

"Якщо ти нічого не запостила зі спортзалу, ти не потренувалася", - пожартувала спортсменка та виклала відео свого інтенсивного воркауту.

Багато кардіо, різноманітних стрибків із перешкодами та силовае навантаження на ноги та попу – так Еліна підтримує форму у спортзалі.

Як відомо, Світоліна зустрічається з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Парочка навіть веде спільний Instagram. Нещодавно вони удвох відпочивали а Арабських Еміратах.

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