Не запостила – не потренувалася: Світоліна показала свій кардіо-силовий воркаут
25-річна тенісистка Еліна Світоліна вирішила показати, як тренується поза тенісним кортом.
"Якщо ти нічого не запостила зі спортзалу, ти не потренувалася", - пожартувала спортсменка та виклала відео свого інтенсивного воркауту.
Багато кардіо, різноманітних стрибків із перешкодами та силовае навантаження на ноги та попу – так Еліна підтримує форму у спортзалі.
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If you don’t post after gym session , did you even worked out ?! 🤷🏼♀️😆 💥 @whgym
Як відомо, Світоліна зустрічається з французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Парочка навіть веде спільний Instagram. Нещодавно вони удвох відпочивали а Арабських Еміратах.
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